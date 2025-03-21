Трамп зробив важливу заяву про перемир’я в Україні і не тільки

Висловився і про можливість війни США та Китаю

США, Україна та Росія намітили певні контури мирної угоди щодо війни, заявив американський президент Дональд Трамп. Він також висловився про ймовірність війни з Китаєм.

Як зазначив Трамп в прямому етері на своїй сторінці у Facebook, США продовжують плідно працювати над наближенням миру в Україну.

"Вже є контури мирної угоди щодо війни в Україні за підсумками контактів з Путіним і Зеленським (очільником Росії та президентом України відповідно — Ред.)", — сказав Трамп.

За його словами, дуже скоро Україну очікує повне припинення вогню. Водночас, відповідаючи на питання кореспондента, чи планують США вводити додаткові санкції проти РФ, яка атакує Україну, Трамп сказав: "Ну, вони воюють один проти одного".

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу з чеським колегою Петром Павелом казав, що Київ представить список об’єктів для мораторію на удари у Саудівській Аравії.

Також президент США запевнив, що наразі Штати не зацікавлені у війні з Китаєм. Проте, якщо це все ж станеться, вони будуть готові.

Нагадаємо, що черговий раунд переговорів Сполучених Штатів Америки з російською стороною щодо деталей припинення вогню в Україні відбудеться вже у понеділок, 24 березня. Майданчиком для переговорів стане столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Відомо, що російську делегацію очолять сенатор Георгій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бесіда, а українську — міністр оборони Рустем Умєров.

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