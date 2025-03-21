Хто влаштував незаконне звалище в Голосієво? Колишній зять Литвина може бути причетним до сміттєвих оборудок у Києві

Хто має відповісти за незаконне сміттєзвалище в Голосіївському районі столиці

У Києві, прямо посеред житлового району Голосіївський, тривалий час функціонує нелегальне сміттєзвалище. Виявили його місцеві мешканці після того, як сморід від звалених побутових відходів став нестерпним. Інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу, яких місцеві викликали на місце, зафіксували порушення та навіть написали заяву до поліції, за якою було відкрито кримінальне провадження. І на цьому… поки все.

Фотокореспондент "Телеграфу", який побував на місці, виявив, що звалене сміття, схоже, поки ніхто прибирати не збирається.

Клоака посеред міста

Першими, як розповіла журналістам одна з місцевих жительок, звернули увагу на незрозумілий сморід мешканці вулиці Бродівська, що у Голосіївському районі столиці. Люди почали перепитувати одне в одного про причину запаху в місцевих пабліках, а згодом провели власне розслідування, яке й вивело їх на купи сміття на узбіччі Дніпровського шосе.

Мешканці були шоковані, адже нестерпний сморід було чути навіть у відносно холодну погоду. Тож неважко уявити, що б відбувалося, аби на купи сміття присвітило сонце.

Судячи зі світлин, сміттєзвалище, яке сховалося на узбіччі Дніпровського шосе, це не просто стихійне місце для скидання відходів. Наявність техніки та якої-не-якої інфраструктури говорить про те, що хтось тут влаштував бізнес з первинного сортування сміття.

Про це ж йдеться і в новині на сайті Державної екологічної інспекції Столичного регіону – там зазначено, що "встановлено порушення в м. Києві щодо складування, оброблення відходів шляхом їх сортування та пресування без жодних дозвільних документів". Загалом, за даними ДЕІ, на території незаконного сміттєзвалища "виявлено здійснення операції з оброблення побутових відходів орієнтовного об'єму 𝟰 тис. м кубічних".

Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Фото Yan Dobronosov

Як розповів "Телеграфу" еколог Олександр Соколенко, це може говорити про організований бізнес – хтось із ділків знайшов "непомітну" ділянку на узбіччі, аби використати її для первинного сортування сміття.

"Судячи з наявності техніки, ймовірніше за все, це такий собі тіньовий бізнес, коли організовується кустарне, просто неба, сортування сміття, яке потім складається у брикети і здається кудись на переробку. Але в будь-якому разі — такі роботи не можуть виконуватися просто неба. Тому що це обов’язково призведе до забруднення повітря і ґрунтів. По-перше, опади — воно все гниє. І, по-друге, сонячне світло, яке сприяє розкладенню сміття, зокрема пластиків і полімерів. Тому всі такі роботи повинні відбуватися виключно в приміщенні", — пояснює еколог.

Сміттєзвалище у Голосіївському районі. Відео - Yan Dobronosov

Насправді, за даними Олександра Соколенка, таких сміттєзвалищ у Києві можна нарахувати зо декілька десятків.

"Я думаю, що по Києву таких звалищ пару десятків точно можна нарахувати. Особливо якщо об’їхати околиці міста Києва та спальні райони, такі, як Позняки чи Троєщина. Або, наприклад, Оболонь: наскільки мені відомо, там, вже близько 15 років функціонує велике нелегальне сміттєзвалище. І там теж була задіяна техніка, але сміття не сортували, а привозили, давали комусь гроші і його просто закопували, щоб воно не впадало в око. Це звалище було розташоване між дитячою інфекційною лікарнею на вул.Богатирській та Дніпровською водопровідною станцією", — розповідає еколог.

Хто відповість за звалище

За даними Держекоінспекції Столичного округу, за фактом виявлених порушень у Голосіївському районі складено заяву про вчинення кримінального правопорушення та відкрито кримінальне провадження. ДЕІ у своїй новині не вказує, яким може бути відповідальність для організаторів незаконного бізнесу, проте еколог Соколенко вважає, що наслідки, передовсім фінансові, можуть бути досить значними.

"Визначити розмір шкоди буде завданням Національної поліції, яка розслідуватиме відповідне кримінальне провадження, залучатиме спеціалістів, які повинні будуть дослідити морфологічний склад і небезпеку цього звалища. І, насправді, рівень штрафів за подібні порушення на сьогодні досить високий. Свого часу я зустрічав протоколи екоінспекції щодо аналогічного звалища у Бориспольському районі на Київщині, і там було нараховано збитків понад 100 млн грн. Тому якщо буде встановлено особу, яка організувала це звалище (у Голосіївському районі), то їй доведеться ці збитки оплатити", — наголошує еколог.

Наразі Держекоінспекція Столичного округу не називає імен або назв компаній чи організацій, відповідальних за організацію незаконного звалища у Голосіївському районі. "Телеграф" звернувся до ДЕІ про коментар щодо цього питання, і отримав обіцянку, що подробиці цієї справи будуть оприлюднені незабаром.

А тим часом, аби встановити, хто може бути причетним до організації звалища, редакція вирішила дослідити координати, де воно розташоване (50.338636, 30.541397), оприлюднені Держекоінспекцією.

Орієнтовна географія звалища у Голосіївському районі, порівняльні дані GoogleMaps та kadastr.live

Наразі можна говорити про те, що звалище може бути розташоване в межах відразу трьох земельних ділянок. Перша з них (8000000000:90:122:0007), згідно з даними ресурсу kadastr.live, розташована вздовж Дніпровського шосе, призначена для експлуатації та обслуговування будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства і належить до зон з охоронним статусом. Друга (8000000000:90:122:0026) – призначена для експлуатації та обслуговування станції технічного обслуговування автомобілів з магазином супутніх товарів і віднесена до зони особливого режиму забудови. З огляду на статус цих двох ділянок, опікуватися ними, а отже і відповідати за розміщення на них сміттєзвалища — має, скоріше за все, місцева влада.

Ділянки, на яких може бути розташоване нелегальне сміттєзвалище в Голосіївському районі

Щодо третьої ділянки (8000000000:90:122:0016) – то вона має вид використання "для будівництва, експлуатації та обслуговування логістичного комплексу з офісно-складськими будівлями, об'єктами торгівельного та сервісного призначення" та перебуває в оренді у приватної фірми — ТОВ "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС". Свого часу ця ділянка ставала предметом уваги Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (через те, що згадане ТОВ без аукціону отримало згоду Київського міського голови на розроблення документації із землеустрою), а також предметом судового розгляду за позовом прокуратури.

Таким чином, якщо слідство встановить, що звалище розташоване у межах перших двох ділянок, відповідальність за це разом з виконавцями найімовірніше може бути покладено на місцеву владу, у розпорядженні якої ці ділянки перебувають.

Якщо ж буде встановлено, що звалище захоплює третю ділянку, то відповідальність може "прилетіти" згаданому ТОВ "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС". Сервіс YouControl показує, що власниками цього ТОВ є двоє фізичних осіб — Можар Ігор Олегович та Крейнін Дмитро Олександрович. Обидва, як свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, можуть бути причетні до отримання шахрайським шляхом землі автостоянок та гаражних кооперативів у столиці задля продажу інвесторам під забудову. Так, в одному з судових рішень фігурує ТОВ "ВЕСНЯНИЙ ПРОЛІСОК", власниками якого (які і ТОВ "СОПРАНО-ДАБЛ-БЕЙС") є Можар та Крейнін.

Дмитро Крейнін

Згідно з інформацією сайту "Наші гроші", Дмитро Крейнін відомий тим, що у 2015 році балотувався в облраду від "Блоку Петра Порошенка". У 2015-2016 рр він працював завідувачем Сектору протидії корупції Київської облдержадміністрації. Станом на 2020 рік Крейнін Дмитро Олександрович у протоколі засідання комітету ВР з питань цифрової трансформації значився як заступник міністра Кабінету Міністрів України. ЗМІ називали Крейніна власником ринку "Лісовий" у Києві. Раніше Крейнін був одружений на доньці ексспікера Верховної Ради Володимира Литвина.

"Телеграф" має намір уважно слідкувати за розвитком подій навколо сміттєзвалища у Голосіївському районі. Зокрема редакція збирається перевіряти, коли сміття врешті буде прибрано, та хто за це понесе покарання і яким воно буде. Не перемикайтеся.