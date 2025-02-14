В сім'ї є троє дітей різного віку. Яку допомогу виплатять малозабезпеченій сім'ї з двома працездатними батьками

Аби вирахувати суму, в калькулятор необхідно внести певні дані

Малозабезпечені сім'ї в Україні можуть отримати соціальну допомогу від держави, яка вираховується на основі доходів членів сім'ї, кількості дітей, а також працездатних та непрацездатних осіб.

Аби отримати таку виплату, родина має дотримуватись певних умов. Якою буде сума для родини з трьома дітьми різного віку та двома працездатними батьками, дізнався "Телеграф", використавши спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Уявімо, що в сім'ї є двоє працездатних батьків, одна дитина до 6 років, одна дитина ходить в школу, та одна є студентом. Їх загальний дохід за пів року складає 90 000 гривень. За таких умов держава виплачуватиме 1374,75 гривні допомоги. Загальний дохід родини був вирахуваний лише на основі щомісячних доходів батьків в 15 000 гривень.

Однак зауважте, що сума, яка буде вирахувана самостійно та та, що виплатиться органом соціального захисту населення, може відрізнятись.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде виплата, якщо малозабезпечена родина складається з 5 осіб, в ній працює лише батько, а його зарплата — мінімальна.