Какая сумма помощи предусмотрена малообеспеченной семье, где есть четыре пенсионера и два студента

При внесении данных в калькулятор стоит быть внимательным с вычислением совокупного дохода членов домохозяйства

Малообеспеченная семья может состоять не только из родителей и детей, но и еще из лиц, имеющих инвалидность и пенсионеров. Однако все равно эта семья рассчитывает на социальную помощь от государства.

Сумма выплаты колеблется в зависимости от доходов членов семьи, количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц. Чтобы вычислить ее, "Телеграф" использовал специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

На какую выплату рассчитывает семья из 8 человек, где работают только родители

Семья, в которой есть трудоспособные отец и мать, двое студентов в возрасте от 18 до 23 лет, четыре пенсионера (дедушки и бабушки), а совокупный доход за полгода всех членов домохозяйства составляет 100 000 гривен, то есть почти 16 700 ежемесячно, то государство выплатит 5192,13 гривны.

Стоит отметить, что сумма, которую вычислил калькулятор и ту, что решит выплачивать орган социальной защиты населения, вероятно будут отличаться. Размер помощи зависит не только от количества детей и нетрудоспособных лиц в семье, но и от размера совокупного ее дохода, поэтому нужно быть внимательным при его вычислении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет сумма помощи, если в семье из 5 человек работает только один отец.