З'явилася нова версія, як травмувалася українська модель Ковальчук у Дубаї

Рідні не виключають, що дівчина могла стати жертвою насилля

Рідні 20-річної української моделі Марії Ковальчук, яка раніше зникла в Дубаї, заявили, що інформація про її падіння з висоти є неправдою. Вони назвали версію дубайської поліції фейковою та наголосили, що справжні обставини отриманих дівчиною травм мають бути встановлені слідством.

У коментарі для пропагандистського Telegram-каналу SHOT мати постраждалої повідомила, що офіційне розслідування триває, а Марія досі перебуває у важкому стані в лікарні. Нагадаємо, її знайшли на узбіччі дороги 19 березня з численними переломами рук, ніг і хребта.

Раніше дубайська поліція заявила, що Ковальчук начебто самостійно зайшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти. Проте родичі дівчини категорично спростовують цю версію.

За словами матері, 9 березня, у свій день народження, Марія вирушила на вечірку, організовану впливовими особами. Наступного дня вона подзвонила й сказала, що залишиться з двома незнайомими чоловіками в готелі. Її голос звучав розгублено, це була остання розмова з родиною.

Рідні висловлюють серйозні побоювання щодо того, що з Марією могли жорстоко поводитися та утримувати проти її волі. Вони не виключають, що вона стала жертвою сексуального рабства, де її кілька днів ґвалтували, а потім викинули на дорогу.

Протягом восьми днів Марія не виходила на зв'язок. Увечері 18 березня її знайшли у критичному стані. Лікарі провели чотири термінові операції, але дівчина досі не розмовляє — лише ворушить губами. Її стан залишається тяжким.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, дівчина прилетіла у Дубаї 15 лютого. Там вона працювала моделлю, знімала відео для OnlyFans і брала участь в акції, яка присвячена політологу Борису Кагарлицькому — "Boris for Peace!"