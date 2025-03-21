"Контракт 18-24" розширюється: до програми долучаються нові бригади (перелік)

Програма охопить 11 нових бойових підрозділів

"Контракт-18-24" пошириться на інші бригади. Заступник керівника Офісу Президента України Петро Паліса оголосив про значне розширення програми.

Найближчим часом до неї долучаться дев'ять бригад ЗСУ, серед яких 3 окрема штурмова бригада, 24 ОМБр імені короля Данила, 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, 93-тя ОМБр "Холодний Яр" та інші. Про це він розповів на власній сторінці у соцмережах.

Окрім військових підрозділів, до програми незабаром приєднаються формування Національної гвардії України – полк "АЗОВ" та 13 Бригада НГУ "Хартія".

Повний перелік бригад та підрозділів, на які пошириться програма:

3 окрема штурмова бригада;

24 ОМБр імені короля Данила;

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького;

93-тя ОМБр Холодний Яр;

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада;

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;

39-та окрема бригада берегової оборони – 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса;

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

АЗОВ (підрозділ НГУ);

13 Бригада Національної гвардії України "Хартія".

Що таке "Контракт 18-24"

Програма "Контракт 18-24" – це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років. Учасники отримують грошову винагороду в розмірі 1 000 000 гривень, з яких 200 000 гривень виплачуються одразу після підписання контракту, а решта – під час служби. Щомісячне грошове забезпечення контрактників становить до 120 000 гривень.

"Контракт 18-24 – це не примус, не мобілізація і не обов'язок. Це шанс зробити усвідомлений вибір, здобути бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік", – підкреслював раніше міністр оборони України Рустем Умєров.

Учасники програми мають право на "нульову" іпотеку, безкоштовне навчання за державний кошт, медичне забезпечення, включно з зубним протезуванням, можливість виїзду за кордон після року служби та гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Третій штурмовій розкритикували "Контракти 18-24". Дмитро Кухарчук, начальник рекрутингу бригади, заявив, що Кабмін не мав права ухвалювати подібне рішення,