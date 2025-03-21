Відправка армії в Україну, розмова Трампа з Путіним та переговори. Головні заяви Зеленського та президента Чехії з брифінгу

Зеленський розповів, хто очолить українську делегацію на переговорах

Президент України Володимир Зеленський провів брифінг з чеським колегою Петром Павелом у Києві. Під час їх розмови пролунало кілька важливих заяв щодо переговорів в Саудівській Аравії, ООН та можливої відправки іноземних військ до України.

"Телеграф" зібрав головні тези представників України та Чехії, які здебільшого стосувались наближення миру в Україні.

Що заявив Зеленський?

ООН не може гарантувати безпеку Україн і, тому цей варіант з миротворцями не розглядається.

і, тому цей варіант з миротворцями не розглядається. Україна представить список об’єктів для мораторію на удари у Саудівській Аравії.

Під час технічних переговорів українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров разом із командою спеціалістів, які підготують перелік об’єктів інфраструктури.

разом із командою спеціалістів, які підготують перелік об’єктів інфраструктури. Президент США Дональд Трамп розповів Зеленському, про що він говорив з очільником РФ Володимиром Путіним . Підіймалось питання ударів по Росії та Україні далекобійною зброєю.

. Підіймалось питання ударів по Росії та Україні далекобійною зброєю. Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю , реконструює та облаштує шість українських лікарень.

, реконструює та облаштує шість українських лікарень. Євросоюзу потрібно більше єдності, швидкості та можливостей виконувати обіцяне. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу та процес переговорів має цьому відповідати.

Головні заяви президента Чехії

Петро Павел наголосив, що наразі не бачить у Росії бажання завершувати війну, бодай тимчасово припинити вогонь.

"Судячи з того, що ми можемо бачити і чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати будь-яке перемир'я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент, і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", — сказав Павел.

Президент додав, що Чехія може відправити своїх солдатів до України, якщо в Європі домовляться про створення відповідного контингенту.

Нагадаємо, що президент Чехії відвідав Одесу, яка в цей час перебувала під масованою російською атакою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський розповів, чи буде Україна в НАТО.