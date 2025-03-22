Церковне свято 22 березня: чому сьогодні не можна впадати у смуток

Цього дня не варто згадувати про померлих лихими словами

Цієї суботи, 22 березня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять священномученика Василія Анкірського. До того, як Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 4 квітня.

Священномученик Василій Анкірський, жив у IV столітті в місті Анкірі (сучасна Туреччина). Період його життя припав на час час жорстоких переслідувань християн з боку імператора Юліана Відступника, який намагався відродити язичництво та знищити християнську віру.

Василій непохитно був відданим Христу і закликав християн залишатися вірними Богові. За це він зазнав жорстких катувань, але навіть після цього не відрікся від християнства. У 362 році його стратили, але він залишився у пам'яті Церкви за свій подвиг.

Традиції та прикмети 22 березня

Колись вірили, що в цей день з вирію повертаються жайворонки і приносять тепло. Жінки випікали обрядове печиво у формі пташок, що символізували прихід весни. Також наші предки уважно слідкували за погодою цього дня, бо вона вказувала на майбутній врожай.

Яка погода на Василія – така буде і на Пасху.

Якщо на небі багато зірок – чекайте на пізню весну.

Якщо день теплий – літо буде теплим.

Жайворонок високо летить – весна буде теплою і швидкою.

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Що не можна робити 22 березня

Цього дня варто уникати негативних слів про померлих та не можна поминати їх алкоголем. Церква не схвалює пишних застіль – на столі повинні бути лише пісні страви. Не можна також надмірно впадати у смуток чи відчувати безнадію — поминання має бути молитовним і світлим спогадом про рідних.

Іменини 22 березня

Цього дня свої іменини відзначають Василь, Дарина, Таїсія.

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