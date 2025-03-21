"Останній шанс розбагатіти". В Росії наплив людей у військкоматах, чи загрожує це Україні

Гроші – головний стимул для росіян, які йдуть на війну за контрактом

Для багатьох росіян, особливо з економічно депресивних регіонів, військовий контракт — це шанс отримати гроші, яких вони ніколи не тримали в руках. Саме рублі, а не ідеологія чи патріотизм, є головним рушієм поповнення російської армії. І як дізнався "Телеграф" з власних джерел, останніми тижнями кількість охочих укласти таку угоду різко зросла. Причина – чутки про можливе швидке завершення так званої "спеціальної воєнної операції – СВО" в результаті мирних домовленостей за участю США.

Для багатьох новобранців розрахунок простий, але потенційно фатальний: зареєструватися, отримати значну грошову винагороду, пройти навчання та сподіватися на незначні травми або на завершення війни, перш ніж зіткнутися з серйозною битвою.

Які суми пропонує Росія своїм "добровольцям"? Наскільки небезпечною є ця тенденція для України? "Телеграф" розбирався в цих питаннях.

Йдеться про мільйони рублів

Формально, в Росії налічується близько 1100 населених пунктів, які мають статус міста. Якщо бодай один мешканець з кожного міста щодня приходить до військкомату, це вже більше тисячі контрактників на добу.

— У першій половині минулого року такі цифри були типовими. Пізніше потік зменшився до 600–700 осіб на день, але зараз знову піднявся — приблизно до рівня 1000 – 1100 щоденно, — говорить в розмові з "Телеграфом" військовий експерт і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Подібну статистику ще 15 січня 2024 року наводив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький. За його словами, завдяки прихованій мобілізації та агітації російське військо поповнюється приблизно на 30 тисяч осіб кожного місяця.

Українська розвідка фіксує, що полонені росіяни як один називають схожу причину підписання контракту: "Хотів покращити матеріальне становище", "Треба було розрахуватися з кредитами", "В мене іпотека і сім'я".

Відомо, що у 2025 році контрактникам у Росії пропонують одноразову виплату при підписанні контракту в розмірі 2 300 000 рублів (понад 1 млн у гривнях станом на 20 березня) та щомісячне забезпечення від 210 000 рублів (близько 100 тисяч гривень).

Офіційний сайт Міністерства оборони Російської Федерації

Для мешканця російської глибинки такі суми виглядають просто космічними. Для розуміння: середня місячна зарплата росіянина, за офіційними даними Росстату, складає начебто майже 130 тисяч рублів (63 тисячі гривень), для мешканця столиці – 282 тисячі. Хоча близько 90% росіян стверджують, що про такі цифри можна лише мріяти і це й близько не відповідає дійсності.

Опитування під новиною з цифрами Росстату

Наприклад, у Білгородській області (прикордонній з Україною) середня зарплата в освіті становила 49 881 рубль (24 541 грн), а в охороні здоров'я та соціальних послугах — 50 875 рублів. Якщо брати конкретно ці цифри, то одноразова виплата за підписання контракту складає приблизно 30 або навіть 40 місячних зарплат.

Хоча дефіцит російського бюджету продовжує збільшуватися, проєкт видатків на 2025-2027 роки свідчить, що російська влада передбачила 90 млрд рублів на одноразові виплати за укладення контрактів з Міноборони.

Також для учасників так званої "СВО" передбачені додаткові доплати за перебування в зоні бойових дій, компенсації за поранення та фінансова підтримка у разі загибелі. За легкі травми виплачують від 100 000 до 300 000 рублів, за важкі — до 1 000 000 рублів з безплатною реабілітацією. У випадку загибелі військовослужбовця його сім'я отримує 5 000 000 рублів одноразово та щомісячно: дружина (чоловік) — 30 000 рублів, кожна дитина — 15 000 рублів. Також держава компенсує непогашені кредити на суму до 10 000 000 рублів.

Додатково Кремль надає можливість отримання житлового сертифіката або субсидії до 2,5 млн рублів на купівлю житла, доступ до програми військової іпотеки, де частину виплат за кредитом покриває держава, та ще цілий перелік соціальних гарантій. Також можлива компенсація непогашених кредитів, включно з іпотекою та автокредитами, до 10 млн рублів.

"Підписуйте швидше, поки не пізно"

Нині за інформацією "Телеграфу" в Росії виникає цікава тенденція: потенційним солдатам наголошують, що зараз, можливо, "фінальна нагода" скористатися вигідними фінансовими пропозиціями до того, як війна добіжить кінця.

Оголошення у російській соцмережі

Тема, чи будуть виплати окупантам дійсними в разі непередбачених обставин, вже викликає їхні занепокоєння і обговорюється в медіапросторі.

Проте російські військові начальники запевняють призовників, що навіть якщо настане тимчасовий мир, той, хто підпише контракт і потрапить у зону "СВО", отримає обіцяні 2 мільйони рублів. Це правило діятиме, доки президент РФ Володимир Путін не зупинить "спеціальну воєнну операцію".

Одна з новин у російських медіа

Як зазначає в бесіді з "Телеграфом" Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ, його джерела також підтверджують: у тамтешніх військкоматах чи не черги з охочих підписати контракт.

— Цілком імовірно, що спрацювали тези про "швидкий заробіток" і "невдовзі буде перемир’я, тож усі повернуться до родин". Це могло стати певним тригером, який запустив хвилю добровольців, — говорить він.

Нова хвиля підготовлених ворогів буде вже за два місяці

Російський центр підготовки контрактників та добровольців навчає бійців протягом місяця, але термін підготовки та перепідготовки військовослужбовців, які освоюють нову військово-облікову спеціальність (ВУС), може бути більшим — до 45 днів. Це означає, що через два місяці російська армія отримає новий потік "вмотивованих" (принаймні фінансово) бійців.

Однак, за словами Селезньова, тут варто зважати на те, що місячні втрати серед російських військ становлять орієнтовно 30–35 тисяч загиблих і поранених. Іншими словами, ці втрати просто врівноважуються аналогічним числом нового поповнення.​​​​​​​​​​​​​​​​

Як вважає військовий експерт, кількісне збільшення російських військовослужбовців лише через наплив охочих — можливе. Адже в РФ активно реалізуються програми підготовки та забезпечення особового складу. Начальники центрів комплектування намагаються якомога швидше готувати новобранців. Утім, як зазначає експерт, йдеться вже не стільки про фах чи вишкіл, скільки про банальну потребу "затикати дірки" в штурмових загонах після величезних втрат у "м’ясних" атаках.

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ запевняє, що ті росіяни, які реально зважують ризики, можуть змінити свою думку. Частина з них просто тікатиме з війська, щойно побачить реальність на фронті.

— Повільно, але росіяни починають розуміти: перемир’я чи стабілізації на полі бою не буде — через непоступливу позицію Путіна, який не готовий йти на компроміси, — вважає він.

До того ж, як говорить "Телеграфу", військовий експерт і голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, більшість тих, кого можна було змотивувати фінансово — вже на фронті.

Він поділяє думку, що хвиля інтересу росіян до контрактної служби не змінить ситуацію кардинально. За його словами, Росія не зможе оперативно залучити 50-100 тисяч нових військових для формування ефективного ударного з'єднання. Реалістичні оцінки обмежуються кількома десятками тисяч.​​​​​​​​​​​​​​

— Ще один важливий момент — проблема командного складу. Росія не має достатньої кількості кваліфікованих офіцерів, які могли б ефективно керувати новими підрозділами. І навіть якщо вони наберуть певну кількість солдатів, без належного управління це угруповання не буде ефективним, — вважає голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Що як Путін ризикне оголосити мобілізацію?

Інша справа — якщо Путін усе ж зважиться на часткову мобілізацію.

— Це справді може вплинути на ситуацію на полі бою. Хоч і ймовірність такого сценарію не дуже висока, — говорить Селезньов.

Періодичне підвищення виплат росіянам за військовим контрактом свідчить про неготовність Кремля до такого кроку. Це стане для Путіна ще більшим економічним лихом, яке до того ж руйнує основи авторитаризму і доктрину непереможності.

— Якщо мобілізацію все-таки оголосять, у мешканців РФ постане цілком логічне запитання: а де ж та сама російська армія? Чому вона не здатна впоратися? Адже у 2022 році війну починали 200 тисяч військовослужбовців. Зараз у так званій СВО задіяно понад 600 тисяч. І цього все одно недостатньо. Тож скільки ще потрібно мобілізувати, щоб реалізувати чергові плани Путіна? — зауважує експерт.

Гроші дорівнюють мотивації, і це нормально

Керівні структури Росії запровадили щедрі грошові бонуси саме для того, аби підтримувати міф про те, що росіяни самі йдуть воювати і боронити власні цінності. Цим, до слова, часто хизується Путін.

Та як пояснює "Телеграфу" Роман Світан, такий підхід не є чимось геніальним, а у світі це називається ринком бойової праці.

— Люди продають свої навички та життя за гроші — навіть якщо це звучить цинічно. У Росії цей підхід активно запровадив ще Євгеній Пригожин через приватну військову компанію "Вагнер", і саме тоді була налагоджена схема фінансової мотивації як головного засобу рекрутингу, — говорить він.

Російська армія сьогодні продовжує цю логіку: платити більше — отримати "мотивацію". Це дозволяє залучити тих, хто не йде воювати з ідеологічних міркувань, але готовий ризикувати життям за великі виплати. І тут, на його думку, Україні варто робити висновки — якщо хочемо підвищити якість кадрового складу армії, необхідно створити конкурентну фінансову мотивацію.

— Зарплата у 5 тисяч доларів на місяць — це те, що сьогодні пропонують у світі контрактникам, — наголошує експерт.

Звісно, більшість росіян мислять доволі примітивно. І великі гроші не завжди мотивують надовго, оскільки вони виступають у ролі загарбників.

— Згадаймо, як змінюється риторика тих російських військових, які потрапляють у полон. Це разюче відрізняється від того, що ми бачимо в російських телеграм-каналах чи на телебаченні. Там — пафос і пропаганда, а в реальності — страх і розгубленість, — говорить Тимочко.

До слова, відсоток цих "фінансово вмотивованих" добровольців, які взагалі доживають до отримання обіцяних виплат, невеликий.

Так чи інакше, попри всі чутки, немає жодних офіційних домовленостей навіть про припинення вогню. Отже, питання про те, як зміниться мотивація цих контрактників, якщо вони дізнаються, що обіцянки про "швидке завершення війни" були маніпуляцією, і як це вплине на їхню боєздатність, залишається риторичним.