Сім'я з 5 осіб, де працює лише батько і його зарплата мінімальна: якою буде соцдопомога

Малозабезпечені сім'ї можуть отримати грошову допомогу на проживання

Малозабезпечені родини в Україні розраховують на виплату допомоги на півроку. Її сума залежить не тільки від сукупного доходу родини, а й від кількості осіб в ній.

Якою буде соцдопомога для сім'ї з трьома дітьми до 6 років, непрацездатною матір'ю та працездатним батьком, дохід яких складає лише мінімальна заробітна плата батька, з'ясував "Телеграф", Для цього був використаний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Якщо в родині з 5 осіб є 3 дитини віком до 6 років, непрацездатна мати та батько, що працює, але його місячна зарплата 8000 гривень, тобто мінімальна, то їм передбачено виплату в сумі 7326,85 гривні. Ця сума була вирахувана лише на основі зарплати батька, без врахування інших виплат.

Варто зауважити, що розміри виплати в калькуляторі та тієї, яку нарахують органи соціального захисту населення, можуть бути різними. Це пояснюється тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи можливо 1000 гривень, яку надають в межах програми "Зимова єПідтримка", перевести на іншу картку або зняти готівкою.