Пенсія майже така сама, як і зарплата. Хто з українців отримуватиме таку виплату в 2025

Така формула розрахунку пенсії відбувається для одної категорії громадян

Суми пенсій деяких осіб можуть майже не відрізнятись від розміру заробітної плати, яку вони отримували до настання права на пенсію. Такі самі правила вирахування виплати діють і для шахтарів.

За яких умов українці, які працювали в шахті, можуть оформити нарахування на майже 17700 гривень, розповість "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Аби мати пенсію в 17690 гривень у лютому 2025 року, 60-річному чоловіку необхідно мати загалом 35 років стажу, де 15 років — за професією шахтаря, а також його зарплата повинна бути не менше 18788 гривень.

Така зарплата є середнім показником по Україні, згідно з даними Державної служби статистики України, передає "П'ятачок".

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи збільшиться сума пенсійного нарахування, якщо відстрочити його та вирішити далі працювати після набуття права на виплату.