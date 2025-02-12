Індексації у березні бути. Наскільки виростуть пенсії в українців

Остаточний коефіцієнт підвищення виплат має визначити Мінсоцполітики

У 2025 році у березні в Україні має провестись індексація пенсій. Було озвучено попередній розмір коефіцієнта підвищення виплати, однак остаточний показник має встановити Міністерство соціальної політики протягом лютого.

Попередній розмір підвищення з 1 березня — 10%. Про це йдеться у проєкті бюджету Пенсійного фонду України.

У цьому документі вказано, що 44,7 млрд гривень, які визначені постановами Кабінету міністрів, передбачені для індексації пенсійних виплат та додаткових заходів підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення. Тобто це єдиний механізм підвищення виплат і іншого протягом 2025 не планується.

"Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Однак точний розмір індексації має встановити Мінсоцполітики в цьому місяці, а саме тоді, коли стане відомим розмір зарплат в Україні для призначення пенсій у 2024 році.

Раніше "Телеграф" писав про те, що індексація пенсій в Україні буде, але про точний відсоток підвищення поки невідомо.