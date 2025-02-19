Минимальный стаж и минимальная заработная плата. Какой будет пенсия в 65 лет

Размер зарплаты и стажа значительно влияет на ежемесячную выплату

Для выхода на пенсию в 60 лет в текущем году нужно иметь не менее 32 лет стажа. Однако есть те, которые не успели наработать их. Они могут выйти на пенсию с минимальным стажем, но в 65 лет.

Какой ожидается сумма пенсии для лиц, оформляющих выплату в феврале 2025 года в 65 лет с минимальной зарплатой, расскажет "Телеграф". Согласно пенсионному калькулятору, они рассчитывают на не более 1400 гривен.

Представим, что в феврале 2025 года 65-летний мужчина решил выйти на отдых на общих условиях. Он имеет всего 15 лет стажа, а его заработная плата минимальная — 8 тысяч гривен. В таком случае государство ему будет начислять по 1315 гривен.

Эта сумма актуальна без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и т.д.

Следует напомнить, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет, а в свою очередь в 65 лет — от 15 до 22 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что в марте в Украине ожидается индексация пенсий. Уже известно о предварительном коэффициенте повышения выплаты.