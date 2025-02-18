Який тариф краще обрати дитині: на що батькам варто звернути увагу
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Найкращі тарифні плани для школярів: безпека, контроль, інтернет.
Обрати мобільний тариф для школяра — непросте завдання. Важливо врахувати не лише ціну, але й умови, які зроблять користування смартфоном корисним і безпечним.
Розглянемо найкращі пропозиції від українських операторів.
1. Vodafone – Тариф "Joice Start 2023"
- Вартість: 260 грн/місяць
- Пакет послуг: 25 ГБ інтернету, безліміт на месенджери та на зв’язок в мережі, 800 хвилин на всі номери в Україні.
- Особливості: Безкоштовний доступ до освітніх платформ.
2. Київстар – Тариф "LOVE UA Світло"
- Вартість: 300 грн/місяць
- Пакет послуг: 20 ГБ інтернету, безліміт на соціальні мережі, 150 хвилин по Україні та безліміт у мережі.
- Особливості: Оптимальна ціна та підтримка освітніх ресурсів.
Київстар – Тариф "LOVE UA Світло Контракт"
- Особливості: ті ж самі умови, що у тарифі "LOVE UA Світло", але за меншу вартість. Вартість 250 грн/місяць
3. Lifecell – Тариф "Шкільний Лайф"
- Вартість: 150 грн/місяць
- Пакет послуг: 7 ГБ інтернету, безліміт на месенджери та соцмережі, безліміт у мережі Lifecell та безліміт на два "Обрані номери".
- Особливості: Доступ до освітніх платформ і спеціальна SIM-карта з функцією трекінгу.
Як обрати найкращий тариф?
- Визначити потреби дитини: навчання, спілкування, розваги.
- Перевірити покриття оператора у вашому регіоні.
- Звернути увагу на додаткові послуги: контроль витрат, батьківський контроль.
Раніше "Телеграф" писав про мобільні тарифи для тих, хто не телефонує: що пропонують оператори.