До 5000 гривен экономии: в ДТЭК рассказали, как сберечь деньги на электроэнергии
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Окупаемость обещают через полгода — год
Современные технологии позволяют не только упрощать жизнь, но и экономить деньги. Один из способов снизить расходы на электроэнергию, кроме скидок на тарифы для некоторых категорий абонентов, установка двухзонного счетчика.
Главное преимущество – возможность платить за электроэнергию по сниженному тарифу в ночное время: с 23:00 до 7:00 стоимость электроэнергии уменьшается вдвое. Благодаря этому семьи могут экономить до 5 000 гривен в год, рассказали в ДТЭК Одесской области.
Как работает счетчик "День-Ночь"?
Двухзонный счетчик фиксирует потребление электроэнергии в двух режимах:
- Дневной тариф (с 7:00 до 23:00) – обычная стоимость электроэнергии.
- Ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – на 50% дешевле.
Это означает, что, используя электроприборы ночью, можно существенно уменьшить расходы на свет. Если использовать расчеты ДТЭК, стоимость установки счетчика окупается за 6-12 месяцев.
На сайте компании указано, что ориентировочная экономия зависит от потребления:
- 200 кВт·ч – 130 грн
- 500 кВт·ч – 324 грн
- 1000 кВт·ч – 648 грн.
Стоимость установки счетчика, настройки и т.п. 4-7 тысяч грн в целом. Но такой счетчик даст сразу заметную экономию только если используется много электроэнергии.
Кому выгодно установить двухзонный счетчик?
- Тем, кто пользуется электроотоплением.
- Владельцам бойлеров, электроплит, кондиционеров.
- Тем, кто может перенести работу стиральной машины, посудомойки или зарядки электромобиля на ночное время.
Ранее "Телеграф" рассказывал о потенциальном росте стоимости электроэнергии. Оно не состоится в ближайшие месяцы, но не исключено.