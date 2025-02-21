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До 5000 гривен экономии: в ДТЭК рассказали, как сберечь деньги на электроэнергии

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Прибор учета можно купить самому, однако установку и настройки должны производить специалисты Новость обновлена 21 февраля 2025, 10:14
Прибор учета можно купить самому, однако установку и настройки должны производить специалисты. Фото dtek.com

Окупаемость обещают через полгода — год

Современные технологии позволяют не только упрощать жизнь, но и экономить деньги. Один из способов снизить расходы на электроэнергию, кроме скидок на тарифы для некоторых категорий абонентов, установка двухзонного счетчика.

Главное преимущество – возможность платить за электроэнергию по сниженному тарифу в ночное время: с 23:00 до 7:00 стоимость электроэнергии уменьшается вдвое. Благодаря этому семьи могут экономить до 5 000 гривен в год, рассказали в ДТЭК Одесской области.

Как работает счетчик "День-Ночь"?

Двухзонный счетчик фиксирует потребление электроэнергии в двух режимах:

  1. Дневной тариф (с 7:00 до 23:00) – обычная стоимость электроэнергии.
  2. Ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – на 50% дешевле.

Это означает, что, используя электроприборы ночью, можно существенно уменьшить расходы на свет. Если использовать расчеты ДТЭК, стоимость установки счетчика окупается за 6-12 месяцев.

На сайте компании указано, что ориентировочная экономия зависит от потребления:

  • 200 кВт·ч – 130 грн
  • 500 кВт·ч – 324 грн
  • 1000 кВт·ч – 648 грн.

Стоимость установки счетчика, настройки и т.п. 4-7 тысяч грн в целом. Но такой счетчик даст сразу заметную экономию только если используется много электроэнергии.

Кому выгодно установить двухзонный счетчик?

  • Тем, кто пользуется электроотоплением.
  • Владельцам бойлеров, электроплит, кондиционеров.
  • Тем, кто может перенести работу стиральной машины, посудомойки или зарядки электромобиля на ночное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о потенциальном росте стоимости электроэнергии. Оно не состоится в ближайшие месяцы, но не исключено.

Теги:
#Электроэнергия #Тарифы #Счетчик