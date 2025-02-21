До 5000 гривен экономии: в ДТЭК рассказали, как сберечь деньги на электроэнергии

Окупаемость обещают через полгода — год

Современные технологии позволяют не только упрощать жизнь, но и экономить деньги. Один из способов снизить расходы на электроэнергию, кроме скидок на тарифы для некоторых категорий абонентов, установка двухзонного счетчика.

Главное преимущество – возможность платить за электроэнергию по сниженному тарифу в ночное время: с 23:00 до 7:00 стоимость электроэнергии уменьшается вдвое. Благодаря этому семьи могут экономить до 5 000 гривен в год, рассказали в ДТЭК Одесской области.

Как работает счетчик "День-Ночь"?

Двухзонный счетчик фиксирует потребление электроэнергии в двух режимах:

Дневной тариф (с 7:00 до 23:00) – обычная стоимость электроэнергии. Ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – на 50% дешевле.

Это означает, что, используя электроприборы ночью, можно существенно уменьшить расходы на свет. Если использовать расчеты ДТЭК, стоимость установки счетчика окупается за 6-12 месяцев.

На сайте компании указано, что ориентировочная экономия зависит от потребления:

200 кВт·ч – 130 грн

500 кВт·ч – 324 грн

1000 кВт·ч – 648 грн.

Стоимость установки счетчика, настройки и т.п. 4-7 тысяч грн в целом. Но такой счетчик даст сразу заметную экономию только если используется много электроэнергии.

Кому выгодно установить двухзонный счетчик?

Тем, кто пользуется электроотоплением.

Владельцам бойлеров, электроплит, кондиционеров.

Тем, кто может перенести работу стиральной машины, посудомойки или зарядки электромобиля на ночное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о потенциальном росте стоимости электроэнергии. Оно не состоится в ближайшие месяцы, но не исключено.