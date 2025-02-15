Ціна на електроенергію злетіла більш ніж вполовину: частині абонентів впровадили пільги

Одній категорії українців пощастило — уряд послабив для них тарифний тиск

Середні ціни на комунальні послуги, електроенергію, газ та інші види палива й послуг в Україні у січні 2025 року зросли на 19,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчала електроенергія. Після підвищення від 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення зріс з минулого січня на 63,6%. Наразі вартість електроенергії — 4,32 грн/кВт⋅год.

Втім, уряд запровадив пільговий тариф для домогосподарств із електроопаленням та негазифікованих будинків. В опалювальний сезон 2024/2025 (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) для них перші 2000 кВт⋅год на місяць коштуватимуть 2,64 грн/кВт⋅год, незалежно від загального обсягу споживання. Якщо ж споживання перевищить цей ліміт, за кожну наступну кіловат-годину доведеться платити 4,32 грн/кВт⋅год. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України за ініціативи Міністерства енергетики України.

Попередня редакція нормативного акта передбачала, що у разі перевищення 2000 кВт⋅год на місяць підвищений тариф застосовувався до всього обсягу спожитої електроенергії, включаючи перші 2000 кВт⋅год. Нові правила дозволять споживачам із великим електроспоживанням зекономити на оплаті комунальних послуг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких регіонах України ростуть ціни на водопостачання. Нагадаємо, на рівні з електроенергією, вартість водопостачання може зростати навіть під час воєнного стану.