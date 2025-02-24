Депозит в якій валюті та сумі принесе за два роки понад 23 тис доходу

Банки пропонують різні ставки

Українці, що хочуть назбирати н-суму, відкладають долари чи гривню, або обирають депозит у банку. Наприклад, За 100 доларів за рік можна отримати "плюсом" всього 2 долари, а за 4173 гривні — 502 гривень.

А скільки потрібно вкласти на депозит і в якій сумі, аби через два роки отримати понад 23 тисячі гривень прибутку, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали дані з "Мінфіну".

Якщо покласти на депозитний рахунок 2410 доларів, тобто 100 738 гривень, згідно зі курсом "Мінфіну", то через два роки українець буде мати 112 доларів прибутку, тобто близько 4682 гривень або 74 долари — 3093 гривень. Такі суми пропонують "Глобус Банк" та "Кліринговий дім" відповідно.

Якщо зупинити свій вибір на гривневому депозиті в розмірі 100 000 гривень, то доходу за 2 роки буде значно більше. "Глобус Банк" пропонує 23 369 гривень прибутку, а "Комінбанк" — 23 870 гривень.

Отже, найвигіднішим варіантом вкладень на депозит є гривня, адже за два роки можна отримати понад 23 тисяч гривень пасивного доходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки назбирається доларів за рік, якщо щомісяця з мінімалки відкладати по 5%.