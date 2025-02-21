Скільки назбирається доларів за рік, якщо щомісяця з мінімалки відкладати по 5%

Навіть з мінімальними відкладеннями можна назбирати 100 доларів

Якщо від мінімальної зарплати щомісяця відривати по 10% і класти їх "під матрац", то за рік можна назбирати понад 200 доларів. А якою буде сума, якщо відсоток заощаджень знизити до 5%?

Аби вирахувати, скільки за рік можна отримати доларів, якщо кожного місяця відкладати по 5% від мінімальної заробітної плати по Україні, розповість "Телеграф". Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати складає 8 000 гривень. Відповідно 5% — 400 гривень.

Якщо по 400 гривень відкладати протягом одного року, то в українця назбирається 4800 гривень. Наразі, станом на 21 лютого 2025 року, курс купівлі долара складає 41,70 гривень, тому 4800 гривень дорівнює 115,11 долара.

І це не межа. Українець зі мінімальною зарплатою також може назбирати й 1000 доларів. Це можна зробити якнайшвидше, тобто за півтора року, або розтягнути на довший термін — 5 років. Сума відкладень, відповідно, також буде різною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна швидко накопичити на айфон, якщо щодня відкладати по 1 долару.