Чи можна заробити більше гривні, якщо купити долар у банку, а продати в обміннику

Такий спосіб не принесе додаткових надходжень

Обмін валют — це спосіб не лише отримати потрібну валюту, а й заробити на курсовій різниці. Наприклад 1000 доларів, які були куплені 10 років тому, обміняти у 2025 році.

Однак чи можна заробити на різниці курсів в Україні протягом одного дня, розбирався "Телеграф". Для цього ми використані дані з "Мінфіну".

Якщо 14 лютого 2025 року українець прийшов у банк, наприклад, "Приватбанк" та збирається купити 100 доларів, то банк продасть їх за 4195,0 гривень. У "Ощадбанку" громадянину необхідно віддати 4199,0 гривень, а у "ПУМБ" — 4210,0 гривень.

Придбавши 100 доларів, особа вирішила продати їх в обмінниках. Деякі обмінники, купуючи американську валюту, готові українцю заплатити 4180,0 гривень або 4165,0 гривень, залежно від місця розташування пункту обміну валюти.

Тобто, за допомогою такого варіанту "заробітку" українець не отримає додаткових грошей, а навіть втратить, адже банки продають валюту дорожче, аніж обмінники її покупають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про чи можна назбирати на ноутбук, якщо кинути курити на рік.