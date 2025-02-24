Депозит в какой валюте и сумме принесет за два года более 23 тыс дохода

Банки предлагают разные ставки

Украинцы, желающие собрать н-сумму, откладывают доллары или гривну, или выбирают депозит в банке. Например, за 100 долларов в год можно получить "плюсом" всего 2 доллара, а за 4173 гривны — 502 гривен.

А сколько нужно вложить на депозит и в какой сумме, чтобы через два года получить более 23 тысяч гривен прибыли, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали данные из Минфина.

Если положить на депозитный счет 2410 долларов, то есть 100 738 гривен, согласно курсу "Минфина", то через два года украинец будет иметь 112 долларов прибыли, то есть около 4682 гривен или 74 доллара — 3093 гривен. Такие суммы предлагают "Глобус Банк" и "Клиринговый дом" соответственно.

Если остановить свой выбор на гривневом депозите в размере 100 000 гривен, то дохода за 2 года будет гораздо больше. "Глобус Банк" предлагает 23 369 гривен прибыли, а "Коминбанк" — 23 870 гривен.

Итак, наиболее выгодным вариантом вложений на депозит является гривна, ведь за два года можно получить более 23 тысяч гривен пассивного дохода.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько насобирается долларов за год, если ежемесячно с минималки откладывать по 5%.