Доходу не буде? Чи зможе заробити українець, що купив долари в кінці 2024 та обміняв їх зараз

Обмін доларів, які були куплені 3 місяці тому, не принесуть пасивного доходу

Українці можуть отримати пасивний дохід не тільки поклавши долар чи гривню на депозитний рахунок, а і купивши валюту та почекавши певний період росту чи спаду курсу.

На курсі долара можна заробити навіть якщо між покупкою валюти та продажем минув всього один місяць. Однак чи зміг би заробити українець, що придбав 100 доларів у грудні 2024 та обміняв їх наприкінці лютого 2025, розповість "Телеграф".

Згідно з архівними даними "Мінфіну", наприкінці 2024 року, а саме 1 грудня, середній курс продажу долара був 41,90 гривень. Відповідно 100 доларів — 4190 гривень.

Вже у лютому 2025 року, а саме 25 числа, середній курс купівлі долара склав 41,45 гривні. За 100 доларів українець отримав би 4145 гривень.

Хоча різниця між сумами точно є, а саме 45 гривень, однак українець не заробив, а навіть втратив. Адже, обмінявши гривню на долар у грудні минулого року, він заплатив 4190 гривень, а коли обмінник купив у нього долари та заплатив гривню, особа отримала 4145 гривень, тобто менше, аніж було на початку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки б ви заробили за місяць, якщо купили долари у січні 2025.