Дохода не будет? Сможет ли заработать украинец, купивший доллары в конце 2024 года и обменявший их сейчас

Обмен долларов, которые были куплены 3 месяца назад, не принесут пассивного дохода

Украинцы могут получить пассивный доход не только положив доллар или гривну на депозитный счет, а и купив валюту и подождав определенный период роста или спада курса.

На курсе доллара можно заработать, даже если между покупкой валюты и продажей прошел всего один месяц. Однако смог бы заработать украинец, который приобрел 100 долларов в декабре 2024 и обменял их в конце февраля 2025, расскажет "Телеграф".

Согласно архивным данным Минфина, в конце 2024 года, а именно 1 декабря, средний курс продажи доллара был 41,90 гривны. Соответственно 100 долларов — 4190 гривен.

В феврале 2025 года, а именно 25 числа, средний курс покупки доллара составил 41,45 гривны. За 100 долларов украинец получил бы 4145 гривен.

Хотя разница между суммами точно есть, а именно 45 гривен, однако украинец не заработал и даже потерял. Ведь, обменяв гривну на доллар в декабре прошлого года, он заплатил 4190 гривен, а когда обменник купил у него доллары и заплатил гривну, лицо получило 4145 гривен, то есть меньше, чем было в начале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько бы вы заработали за месяц, если купили доллары в январе 2025.