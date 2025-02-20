Точно в "плюс". Скільки б ви заробили за місяць, аби купили долари у січні 2025

Навіть за один місяць можна отримати додаткові гроші з обміну валют, але потрібно слідкувати за курсом

Є різні варіанти заощаджень — відкладати гривню чи долар, класти валюту на депозит в банку чи мати різницю між покупкою та продажем долара. Під час обміну валюти особа теж може отримати невеликий заробіток, навіть якщо з моменту покупки долара пройшов один місяць.

Яким був курс долара у січні 2025 року, як він змінився за місяць та скільки заробили ті, що купили його у той період, розповість "Телеграф". Дані були взяті з "Мінфіну".

Якщо місяцем раніше, а саме 19 січня, українець придбав би 100 доларів, то йому необхідно було віддати 4262,5 гривні, згідно з курсом продажу в 42,6250 гривень.

За 30 днів курс долара трошки впав. 19 лютого поточного року банк купив би 100 доларів за 4205 гривень по курсу купівлі в 42,05 гривень. Тобто українець на руки отримав би 4205 гривень.

Різниця між цими сумами упродовж місяця склала 122,5 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи принесе кращий прибуток депозит у гривні у банку замість 600 доларів, які будуть просто лежати вдома протягом одного року.