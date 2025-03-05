Зарплата батька менше мінімалки. Скільки допомоги отримає сім'я зі школярем

Виплата, яка нараховуватиметься родині, вища за прожитковий мінімум

Грошова допомога для малозабезпечених сімей в Україні може бути оформлена за дотримання деяких умов — певної кількості працездатних та непрацездатних осіб, а також розміру сукупного доходу домогосподарства за 6 місяців.

А якою ж буде соцдопомога для сім'ї з однією дитиною до 18 років, непрацездатною матір'ю та працездатним батьком, дохід яких складає лише заробітна плата чоловіка, що нижче мінімалки, з'ясував "Телеграф", Для цього був використаний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Тож, родина, де є непрацездатна мати, працездатний чоловік та дитина віком від 6 до 18 років, що має загальний дохід за півроку в 30 тисяч гривень, тобто щомісячна зарплата батька в 5 тисяч гривень, розраховує на грошову допомогу в 3812,0 гривень.

Однак сума, що була вирахувана калькулятором, може бути не такою, яку оформить орган соціального захисту населення, адже особа, яка вирішила самостійно визначити суму виплати, могла не взяти до уваги якесь нарахування, яке потрібно було внести до сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується допомога для сім'ї з 5 осіб, де працює лише батько і його зарплата мінімальна.