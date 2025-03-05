Зарплата отца меньше минималки. Сколько помощи получит семья со школьником

Выплата, которая будет начисляться семье, выше прожиточного минимума

Денежная помощь для малообеспеченных семей в Украине может быть оформлена при соблюдении некоторых условий — определенного количества трудоспособных и нетрудоспособных лиц, а также размера совокупного дохода домохозяйства за 6 месяцев.

А какой же будет соцпомощь для семьи с одним ребенком до 18 лет, нетрудоспособной матерью и трудоспособным отцом, доход которых составляет только заработная плата мужа, что ниже минималки, выяснил "Телеграф". Для этого был использован калькулятор на сайте "Пятачок".

Итак, семья, где есть нетрудоспособная мать, трудоспособный муж и ребенок в возрасте от 6 до 18 лет, что имеет общий доход за полгода в 30 тысяч гривен, то есть ежемесячная зарплата отца в 5 тысяч гривен, рассчитывает на денежную помощь в 3812,0 гривны.

Однако сумма, которая была высчитана калькулятором, может быть не такой, которую оформит орган социальной защиты населения, ведь лицо, решившее самостоятельно определить сумму выплаты, могло не принять во внимание какое-то начисление, которое нужно было внести в совокупный доход.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается помощь для семьи из 5 человек, где работает только отец и его зарплата минимальна.