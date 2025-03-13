Якщо в багатодітній, але малозабезпеченій сім'ї жодного працездатного: на яку суму розраховувати

Сума соціальної виплати для сім'ї з 5 осіб у деяких випадках становитиме понад 17 тисяч гривень

Грошова допомога для малозабезпечених сімей в Україні нараховується залежно від кількості непрацездатних та працездатних осіб, а також кількості дітей та прожиткового мінімуму на поточний рік.

Якою точно буде виплата для багатодітної сім'ї, де немає працездатних осіб та чи значно вона зміниться, якщо двоє батьків є працездатними, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали калькулятор на сайті "П'ятачок".

Якщо в родині є три дитини до 6, 18 та 23 років, двоє непрацездатних осіб (пенсіонери чи особи з інвалідністю), і сукупний їх дохід за півроку складає 0 гривень, то держава призначить сім'ї допомогу в 17 463,15 гривні.

Вирахуймо, чи буде значною різниця між сумами виплат для вищезазначеної сім'ї та домогосподарства, де є двоє працездатних осіб та одна дитина дошкільного віку, школяр та студент. У останньому випадку допомога складатиме 16 374,75 гривні.

Різниця в трохи понад 1 тисячу гривень пояснюється тим, що прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році є 1816,8 гривні, своєю чергою для непрацездатних — 2361 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку допомогу отримає родина, де є троє дітей різного віку.