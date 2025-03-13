Если в многодетной, но малообеспеченной семье ни одного трудоспособного: на какую сумму рассчитывать

Сумма социальной выплаты для семьи из 5 человек в некоторых случаях составит более 17 тысяч гривен

Денежная помощь для малообеспеченных семей в Украине начисляется в зависимости от количества нетрудоспособных и трудоспособных лиц, а также количества детей и прожиточного минимума на текущий год.

Какой точно будет выплата для многодетной семьи, где нет трудоспособных лиц и значительно ли она изменится, если двое родителей трудоспособны, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали калькулятор на сайте "Пятачок".

Если в семье есть три ребенка до 6, 18 и 23 лет, двое нетрудоспособных лиц (пенсионеры или лица с инвалидностью), и совокупный их доход за полгода составляет 0 гривен, то государство назначит семье помощь в 17 463,15 гривны.

Вычислим, будет ли значительная разница между суммами выплат для вышеупомянутой семьи и домохозяйства, где есть двое трудоспособных лиц и один ребенок дошкольного возраста, школьник и студент. В последнем случае помощь будет составлять 16 374,75 гривны.

Разница в чуть более 1 тысячи гривен объясняется тем, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2025 году является 1816,8 гривны, в свою очередь для нетрудоспособных — 2361 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую помощь получит семья, где есть трое детей разных возрастов.