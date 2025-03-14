Пенсионеры заботятся о двух школьниках. Какая будет сумма соцвыплаты

При определенных условиях домохозяйству из двух пожилых людей и двух несовершеннолетних выплатят более 9 тысяч гривен

Малообеспеченные семьи в Украине получают социальные выплаты, даже если в них нет родителей, а воспитанием детей занимаются пенсионеры или лица с инвалидностью. Они будут высчитываться в зависимости от размера прожиточного минимума и количества трудоспособных, нетрудоспособных и детей в домохозяйстве.

Какой точно будет выплата для многодетной семьи, где нет трудоспособных лиц, но есть дети, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали калькулятор на сайте "Пятачок".

Поэтому, если в малообеспеченной семье есть двое пенсионеров и двое детей в возрасте от 6 до 18 лет, а совокупный доход всех составляет 28332 гривны, то есть двойные ежемесячные минимальные пенсии в 4722 гривны на два человека, то ей назначат денежную помощь в 9268,40 гривны.

Следует напомнить, что прожиточный минимум на одного ребенка до 18 лет составляет 4634,2 гривны, а на одного нетрудоспособного пенсионера — 2361 гривну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда многодетная, но малообеспеченная семья из 5 человек может получить почти 15 тысяч гривен помощи.