Хто на кого натисне? ШІ змоделював діалог між Путіним і Трампом 18 березня

Штучний інтелект вважає, що Трамп буде говорити енергійно та впевнено, а Путін більш стримано

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову із Володимиром Путіним 18 березня. Бесіда буде зав’язана на обговоренні тимчасового перемир'я Росію з Україною на 30 діб.

"Телеграф" вирішив запитати у штучного інтелекту GPT 4.5, яким може бути діалог. Він вважає, що Трамп буде говорити енергійно та впевнено, а Путін більш стримано та дипломатично.

Важливо підкреслити, що змодельований діалог — лише думка ШІ та це не означає, що розмова буде йти саме у такому напряму та у таких тонах від обох зі сторін.

Так, в отриманій відповіді йдеться, що американський лідер може сказати своєму колезі, що зараз є шанс зробити одну з найкращих угод за останні десятиліття. Однак Путін своєю чергою заявить, що ситуація "складніша, ніж просто оголошення перемир'я", а Росії необхідні чіткі гарантії щодо нейтралітету України та її невступу до НАТО.

На це Трамп запропонує рухатись поступово та попросить все ж дати цей 30-денний період. Його співрозмовник може й далі стоять на своєму та вимагати гарантій, що Україна не буде використовувати ді 30 діб, щоб посилити свої позиції.

ШІ вважає, що далі Трамп спробує переконати Путіна, що якщо той погодиться, то він може вплинути на партнерів у Європі, щоб ті полегшили санкції проти Росії. На це російський президент скаже, що є ще один важливий момент — це питання контролю над енергетичними об'єктами. Йому треба, щоб США вплинули на позицію НАТО щодо Україні.

Далі Трамп вже відповість різко сказав, що нібито НАТО зараз не буде ставити ракети на кордоні з Росією, а він сам особисто зробить так, щоб це питання не стояло на порядку денному.

Після цього нібито Путін скаже, що він згодний за пропозицію щодо перемир'я. При цьому він заявляє, що для РФ важливо, щоб Україна не використовувала цей період для перегрупування українських військ.

Трамп знову буде намагатися переконати Путіна, що сам готовий взяти під контроль це питання. Далі російський президент скаже, зо РФ готова розглянути контроль над деякими стратегічними енергетичними об'єктами. Але водночас, Путін заявить, що Росія чекає від Трампа конкретних кроків щодо НАТО.

Американський президент назве це першим кроком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще, що ШІ передбачив три сценарії підсумків бесіди Путіна та Трампа.