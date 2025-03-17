У Києві замінували одну з центральних станцій метро: що відомо

Про відновлення роботи метро повідомлять пізніше

У Києві на станції метро Вокзальна виявили підозрілу коробку. До місця викликали вибухотехніки, а людей евакуювали.

Про це повідомила пресслужба Київської міської адміністрації в Telegeram. Зазначається, що потяги на станції не зупиняються.

"На станції метро "Вокзальна" було виявлено підозрілу коробку. З міркувань безпеки станцію тимчасово закрито на вхід і вихід для пасажирів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці вже викликані на місце події, деталі встановлюються. Про відновлення нормального руху поїздів буде повідомлено пізніше.

У мережі тим часом показали відео того, як люди очікують на відновлення роботи метро на виході зі станції. У повідомленні вказано, що людей вивели "з технічних причин".

Як повідомлялося раніше, 11 березня на вокзалі Івано-Франківська пролунав вибух. Як виявилося, вибухівку туди принесли два місцеві підлітки, яких завербувала ФСБ. Примітно, що один із них загинув, а другий зазнав тяжких поранень, коли пристрій був приведений у дію росіянами.