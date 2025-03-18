Де може перебувати військовий, якого тимчасово звільнили зі служби

Питання місцеперебування військових в Україні, яких тимчасово звільнили від служби, вирішує командир

Під час тимчасового звільнення від військової служби за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) місцеперебування бійця визначає командир.

Якщо військовий отримав рішення ВЛК про те, що його звільнили зі служби на 30 днів, то чи може він перебувати в цей період вдома, пояснила юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

За її словами, рішення про місцеперебування військового має ухвалювати командир. Під час нього командир враховує різні обставини, зокрема стан здоров'я особи, місце знаходження військової частини тощо.

Однак, згідно зі законом, ніяких критеріїв для ухвалення рішення немає, але воно може бути різним, залежно від того, де знаходиться військова частина. Якщо вона в тилу, то військовий, відповідно, перебуває за межами частини, але в тому самому населеному пункті.

Аби отримати рішення від командира, військовому потрібно подати рапорт на його ім'я.

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