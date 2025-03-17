Курська операція перестала бути козирем України на переговорах? Дізнайтесь прогноз військових експертів

Експерти про реальний вплив Курської операції на мирні переговори

Операція України в Курській області може відіграти вирішальну роль у переговорах. Про те, що Курщина стане нашим "козирем" у переговорах, говорилось не раз.

Зокрема, кореспондент ВВС Пол Адам зазначив, що наступ у Курській області влітку 2024 року став несподіванкою як для союзників Києва, так і для Москви. Росія залучила близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців для протидії українським силам і поступово витісняє їх до кордону. Наразі це завдання майже виконане.

"Українські військові думали, що зможуть утримати частину Курської області як козир на переговорах, але, на жаль, цього не сталося", — заявив старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Джек Уотлінг.

"Телеграф" вирішив спитати у військових експертів, що вони думають щодо питання важливості операції в Курській області.

Іван Ступак, воєнний експерт Українського інституту майбутнього та консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони, вважає так:

"Ніхто ніколи не розглядав Курську область як козирну карту для обміну з російськими територіями — ні західні країни, ні США, ні навіть РФ ніколи не казала, що її можна обміняти. Тільки ми собі нафантазували, що ми її обміняємо. Питання: як міняти, якщо інша сторона не хоче? Логічно. Тому ця операція перетворилась з військової виключно на політичну. Тому наші військові тримались за ці клаптики землі, не розуміючи, як цим можна було скористатись".

За його словами, для відбиття Курської області росіяни залучили колишніх в'язнів, вагнерівців, військових з Буркіна-Фасо та Північної Кореї. Тому твердження про перекидання військ з інших ділянок фронту він вважає некоректним.

Іван Тимочко, учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, розповів про поточну ситуацію на Курщині та її доцільність.

"ЗСУ як мінімум по флангах тримають ширину виступу в Курській області, тому ми можемо далі стверджувати те, що російська армія і далі воює на своїй території. Питання потенційних торгів за Курську область можна окреслити так: говорити про Курщину як про "козир" на переговорах можна було, якби Україна мала іншу позицію щодо цих територій. Зокрема, до прикладу, визначила б їх як окуповані, чи внесли б до територій України конституційно (як зробила Росія з нашими землями).

Він підкреслив, що Україна офіційно називає бої на Курщині спецоперацією. "Тут важко заперечити, що Курщина могла би бути додатковим певним аргументом на час переговорів, але питання це ми могли б підіймати, якби український уряд озвучував, що ці території ми розглядаємо для обміну", — зазначив Тимочко.

На його думку, переговори з Росією формуватимуться не так навколо Курської області, як навколо готовності українців продовжувати боротьбу та підтримки з боку союзників. "Найбільш базове, про що ми можемо говорити: Курська операція вже похитнула розуміння того, що російська територія не є недоторканою. Ми розуміємо, що якщо хоча б раз відбулася експансія на російську територію, то це може повторитись. А на переговорний процес більше впливатиме військово-політична ситуація в обох країнах", — підсумував експерт.

Також раніше "Телеграф" писав, чому звільнили генерал-майора Красильникова під час відступу з Курської області та що відомо про воєначальника. Він зараз перебуває в батальйоні резерву.