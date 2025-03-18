Чи можуть мобілізувати чоловіка з шизофренією: психічні розлади, з якими не призивають

Діагноз потрібно підтвердити на медкомісії

Звільнення від мобілізації через психічні розлади можливе, якщо у військовозобов’язаного діагностовано певні психічні або поведінкові порушення. Якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати військові обов’язки, чоловіка можуть визнати непридатним.

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, від призову звільняються військовозобов'язані громадяни з наступними розладами:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Також не можуть мобілізувати чоловіка, який має глибоку і важку розумову відсталість. Коли людина через інтелектуальні обмеження не здатна виконувати завдання військової служби.

Як підтвердити діагноз

Щоб отримати звільнення від мобілізації, військовозобов’язаний повинен пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Під час огляду комісія перевіряє медичні документи та підтверджує діагноз. Якщо психічний розлад дійсно заважає виконанню військових обов’язків, людину знімають з військового обліку.

Нагадуємо, що не підлягають призову чоловіки, які мають серйозні хвороби нервової системи. Зокрема йдеться про такі діагнози:

запальні захворювання центральної нервової системи — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепні та внутрішньохребцеві абсцеси, що швидко прогресують та спричиняють значні порушення функцій;

прогресуючі системні атрофії та інші серйозні порушення — церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, за винятком вегетосудинної.

епілепсія (за наявності частих нападів або виражених психічних розладів).

Також підставою для відстрочки від призову можуть бути хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть на військову службу з хворими суглобами або кістками. Медичні висновки мають бути документально підтвердженими, адже саме вони є основою для ухвалення рішення про непридатність до служби.