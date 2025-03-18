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Пропрацювати 40 років, маючи 10 тис грн зарплати: чи буде гідною пенсія українки у 2025

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Відкриті джерела

Додаткові роки стажу підвищують пенсію

Розмір української пенсії залежить від стажу, зарплати та віку виходу на відпочинок. Якщо ж особа має додаткові напрацьовані роки, то її виплата збільшується, однак чи суттєво, розбирався "Телеграф".

Аби дізнатись про точний розмір пенсійного нарахування для українки у 2025 році, що має на 8 років вище за необхідну норму страхового стажу, ми використали пенсійний калькулятор. За даними Пенсійного фонду України, у поточному році вийти на відпочинок в 60 можна за наявності не менше 32 років стажу, в 63 роки, якщо є не менше 22 роки стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Тож, українка, якій виповнилось 60 років у поточному році, має 40 років стажу та щомісячну зарплату в 10 тисяч гривень, зможе оформити пенсію в 4559 гривень. Сума була вирахувана на загальних умовах, без пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо).

Водночас, якщо вона отримувала б таку саму зарплату і виходила на відпочинок в 60 років, але мала 32 роки стажу, то її пенсія була не вище 3541 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити українцям, аби їх пенсія росла.

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#Пенсії #Пенсія