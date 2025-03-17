Європа "тверезіє" через Трампа. Як Європарламент показав зміцнення курсу на підтримку України

Проукраїнські настрої в Європі зростають

Перспектива опинитися в незавидній ролі аутсайдерів після зближення Дональда Трампа та Володимира Путіна змінює суспільні настрої у країнах Європи. Голосування народних обранців у Європарламенті з українського питання яскраво демонструє це політичне зрушення.

"Телеграф" розбирався, депутати від яких країн та партій змінили своє ставлення до України за останні півроку та чому.

Дайте Україні більше літаків та далекобійних ракет

12 березня 2025 року Європарламент – законодавчий орган Євросоюзу – ухвалив резолюцію "Про продовження підтримки Євросоюзом України після трьох років агресивної війни з боку Росії". Євродепутати рішуче засудили неспровоковану агресивну війну Росії проти України та вимагали повністю вивести російські війська з міжнародно визнаної території нашої країни.

Документ також закликає ЄС сприйняти останні події у відносинах між США та Україною як сигнал до пробудження та почати активно працювати над створенням "коаліції охочих" із однодумцями з числа партнерів, які не входять до ЄС.

Європарламент також закликав Євросоюз до розширення військової підтримки Україні, включаючи постачання літаків, ракет великої дальності та систем ППО, передбачивши для цього не менше 0,25 % ВВП усіх держав-членів ЄС.

Резолюцію було прийнято 442 голосами "за", 98 "проти" і 126 тих, хто "утримався". Шість місяців тому, коли депутати голосували за дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб Росії, кількість прихильників надання допомоги Україні була меншою – 425 "за", а противників – 131 "проти" – значно більшою.

Загроза нового поділу Європи мобілізувала демократів та налякала консерваторів

Причиною зростання проукраїнських настроїв у Європарламенті є усвідомлення реальної загрози російській експансії, посилене зміною зовнішньополітичних пріоритетів США. Можливість нового поділу Європи на сфери впливу США та Росії мобілізувала прихильників єдиної та демократичної Європи.

Наприклад, парламентська група праволіберальної Європейської народної партії (PPE) додала 24 голоси "за" підтримку України. Зростання відбулося за рахунок скорочення кількості тих, хто утримався і відсутніх. Така сама тенденція у таборах Соціал-демократів та Зелених. Багато хто з депутатів демократичних, ліберальних партій, які раніше вагалися, займали вичікувальну позицію щодо військової допомоги нашій країні, після одкровень віце-президента США Джей Ді Венса з приводу майбутнього Європи вирішили стати на бік України.

Антиєвропейські кроки Трампа налякали навіть деяких консерваторів. У березні 2025 року кількість євродепутатів із правої парламентської групи Патріоти Європи (PfE), основою якої є прихильники француженки Марін Ле Пен, які голосували "проти" надання військової підтримки України, скоротилася майже вдвічі! Зменшилась кількість противників України також серед позафракційних депутатів.

Європейські "путінферштеєри" згрупувалися, але залишились у меншості

Найбільш жорсткими противниками України залишаються євродепутати ультраправого та ортодоксально-консервативного політичного спектра із пропутінської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), орбанівської партії "Фідес" та правої італійської партії "Ліга" поціновувача російського диктатора Маттео Сальвіні.

Праві націоналісти з "Альянсу за єдність румунів" (AUR), які зазвичай займають антиукраїнську позицію, 12 березня 2025 року утрималися. Не виключено, що румунські праві, які входять до парламентської групи Європейські консерватори та реформісти (ECR), прислухалися до думки неформального лідера цього об’єднання прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Лише троє депутатів ECR з 80, де домінують італійці та поляки, у березні 2025 року голосували проти підтримки України.

Насторожує консолідація противників України серед євродепутатів, які представляють Угорщину та Словаччину. Навіть шість євродепутатів-однопартійців головного угорського опозиціонера Петера Мадьяра, який затято критикує Віктора Орбана, не підтримали виділення військової допомоги нашій країні.

Зрада Трампа протверезила європейських політиків

Твердими прихильниками України залишаються політики, які представляють скандинавські країни та країни Балтії. У березні 2025 року вони не змінили свого ставлення до російської агресії – серед них не було супротивників продовження допомоги Україні.

Високий рівень підтримки нашої країни також є серед євродепутатів з Хорватії, Нідерландів, Португалії, Словенії. Понад 70% представників цих країн у Європарламенті голосували за продовження підтримки України Євросоюзом.

Поведінка президента Трампа після обрання президентом США протверезила багатьох правих польських політиків. У вересні минулого року частина депутатів із правоконсервативної партії "Право та справедливість" ігнорували голосування з українського питання. Проте 12 березня 2025 року представники цієї партії у Європарламенті майже у повному складі підтримали Україну. А багато польських євродепутатів із націоналістичної партії Конфедерація, які раніше займали антиукраїнську позицію, не стали голосувати проти резолюції.

Метаморфоза настроїв відбулася і серед австрійських євродепутатів. У вересні 2024 року у розпал позачергових парламентських виборів у своїй країні більшість австрійських євродепутатів із лівоцентристських партій не наважилися голосувати "за" військову підтримку України. Ті ж євродепутати у березні 2025 року, після того, як Трамп показав Європі "кузькіну матір", проголосували "за" підтримку нашої країни.

Привертає увагу голосування політиків, які представляють Румунію. Соціал-демократи, які входять до правлячої коаліції Румунії, мобілізували своїх депутатів у Європарламенті та всі вони проголосували за проукраїнську резолюцію. Румунські лівоцентристи, швидше за все, змінили свою позицію щодо України після шоку від перемоги ультраправого популіста Келіна Джорджеску у першому турі виборів президента Румунії у листопаді минулого року.

Залишатися спостерігачем було б безумством, коли США відвертаються, а Росія загрожує

Однак найвиразніше політичний ефект від зовнішньополітичного розвороту США помітний на прикладі голосування євродепутатів від Франції. У вересні минулого року понад половину французьких європарламентаріїв, переважно правого політичного спектра, були проти ударів західною зброєю в глиб Росії. Тоді лідер французьких правих Марін Ле Пен нещадно критикувала президента Франції, який слабшає, за його рішення надати ЗСУ ракети SCALP. У березні 2025 року ніхто (!) з народних обранців, які представляють Францію в Європарламенті, не голосував проти виділення Україні далекобійних ракет і літаків. Напередодні голосування в Європарламенті 5 березня 2025 року Емануель Макрон, який знову набирає популярності, у своєму зверненні до нації попередив французів, що "залишатися спостерігачем було б божевіллям", коли США змінили свою позицію в російсько-українській війні, а Росія продовжує нарощувати армію, перетворюючись на загрозу для Франції. "Ми вступаємо в нову еру", — пояснив він ситуацію в Європі. Результати голосування євродепутатів за продовження військової підтримки України свідчать — у Франції, як, мабуть, і в більшості країн Європи, сьогодні багато хто погоджується з позицією Макрона.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що Євросоюз має бути розвалений, а на його уламках створений новий блок із Україною. Так вважає співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова та керівник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко.