Багатомільярдні збитки: як сильно постраждав від війни та санкцій російський "Газпром"

При цьому в 2023 році "Газпром" заявив про чистий прибуток в розмірі 695,6 мільярда рублів

Російський газовий монополіст "Газпром" за результатами 2024 року повідомив про величезну суму чистого збитку. Вона склала понад 1,076 трлн рублів (12,89 млрд доларів США) через санкції та падіння продажів газу.

Про це повідомило інформаційне агенство Reuters. Зазначається, що про збиток "Газпром" повідомив поки що тільки за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО); звітувати за 2024 рік за міжнародними стандартами компанії доведеться пізніше.

У 2023 році "Газпром" заявив про чистий прибуток в розмірі 695,6 мільярда рублів. Проте в 2024 році компанія зазнала рекордних збитків за останні 20 років. Головною причиною офіційно назвали масштабне падіння ринкової вартості акцій дочірньої компанії "Газпром нафта", яка опинилася під санкціями. Також на розмір збитку вплинула втрата газового ринку в Європі та інші чинники.

Зазначимо, що Росія в лютому втратила 9% загального нафтового експорту в порівнянні із січнем 2025 року. А через американські санкції експорт нафти "тіньовим флотом" показав масштабне падіння – на 21%, тобто на п'яту частину.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за російські енергоресурси через підсанкційні банки. Це рішення було прийняте в якості важеля тиску на РФ у переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Це рішення фактично унеможливлює купівлю російської нафти європейськими країнами без ризику потрапити під санкції США.