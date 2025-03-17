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Росія атакувала Дніпропетровщину: у місті гучні вибухи

Автор
Ірина Мазуренко
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Колаж "Телеграф" Новина оновлена 17 березня 2025, 21:16

Увечері 17 березня Росія атакувала Дніпропетровщину шахедами. Станом на 21:13 в області оголошено повітряну тривогу через атаку шахедів.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Кам'янського, у місті чули гучні вибухи. "Хмара шахедів проходить повз/над Камʼянське. В області від 22 до 30 шахедоподібних. Є справжні шахеди, є так звані пародії / клони", — кажуть у моніторингових групах.

Де оголошена повітряна тривога станом на 21:13
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#Вибухи #Тривога