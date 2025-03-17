Росія атакувала Дніпропетровщину: у місті гучні вибухи

Увечері 17 березня Росія атакувала Дніпропетровщину шахедами. Станом на 21:13 в області оголошено повітряну тривогу через атаку шахедів.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу" з Кам'янського, у місті чули гучні вибухи. "Хмара шахедів проходить повз/над Камʼянське. В області від 22 до 30 шахедоподібних. Є справжні шахеди, є так звані пародії / клони", — кажуть у моніторингових групах.