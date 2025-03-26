Квітів вистачить ще й на наступний рік. Чи можна наразі купити штучні букети до 5 грн

Чим нижча ціна, тим менше квітів в букеті

Великдень 2025 в Україні святкують 30 квітня. Більшість вже починають готуватись до нього, а саме закупати яйця, продукти для випікання паски та на святковий стіл. Однак ще є один із традиційних товарів, на який підвищується попит перед Великоднем, — штучні квіти.

"Телеграф" вирішив розібратись, які наразі є ціни на штучні квіти та де можна зекономити. Місцями вартість стартує від 4,52 гривні.

Тож, інтернет-магазин "Кvitu.ua" пропонує купити штучні квіти за найнижчою ціною в 4,52 гривні. Їх стовбур сягає до 26 сантиметрів. Але зауважте, що замовити можна тільки упаковку, поштучно купити не можливо.

Є також пропозиції від 15 до 15,50 гривень за одну штуку. Висота таких квітів коливається від 19 до 43 сантиметрів. Тут вже можна купити цілий букет зі 5-6 квіточок.

Від 29 до 31,92 гривні можна купити квіти, висота яких місцями сягатиме 50 сантиметрів. На одному стеблі є до 9 квіточок.

До майже 56 гривень можна придбати букет пишних ромашок чи великих лілій. У цьому ціновому коридорі висота стебла сягає від 37 до 58 сантиметрів.

Тим часом у магазині "33buketa" найнижча вартість на один букет штучних квітів стартує від 6,09 гривень. Висота таких квітів не перевищує 34 сантиметрів. Є також товари за 6,75 та 7,14 гривні. Тоді букет сягатиме 35-37 сантиметрів.

За 14,80-15,50 гривень можна купити букет нарцисів, дзвіночків чи лілій. Висота коливається від 36 до 44 сантиметрів.

Є також товари за 30-31 гривню. Тут букет буде більш пишним і матиме до 7 квітів.

А ціни від 54 до 56,50 гривень стоять на букети, висота яких коливається від 38 до 56 сантиметрів. В них може бути до 7 бутонів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як приготувати найсмачнішу паску і що потрібно придбати з продуктів для неї.