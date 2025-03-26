Цветов хватит еще и на следующий год. Можно ли сейчас купить искусственные букеты до 5 грн

Чем ниже цена, тем меньше цветов в букете

Пасху 2025 года в Украине празднуют 30 апреля. Большинство уже начинают готовиться к ней, а именно закупать яйца, продукты для выпечки паски и на праздничный стол. Однако есть еще один из традиционных товаров, на который повышается спрос перед Пасхой, — искусственные цветы.

"Телеграф" решил разобраться, какие сейчас цены на искусственные цветы и где можно сэкономить. Местами стоимость стартует от 4,52 гривны.

Интернет-магазин "Кvitu.ua" предлагает купить искусственные цветы по самой низкой цене в 4,52 гривны. Их ствол достигает до 26 сантиметров. Но заметьте, что заказать можно только упаковку, купить поштучно невозможно.

Есть также предложения от 15 до 15,50 гривны за одну штуку. Высота таких цветов колеблется от 19 до 43 сантиметров. Здесь уже можно купить целый букет из 5-6 цветочков.

От 29 до 31,92 гривны можно купить цветы, высота которых местами будет достигать 50 сантиметров. На одном стебле есть до 9 цветочков.

До почти 56 гривен можно приобрести букет пышных ромашек или больших лилий. В этом ценовом коридоре высота стебля достигает от 37 до 58 сантиметров.

Между тем в магазине "33buketa" самая низкая стоимость на один букет искусственных цветов стартует от 6,09 гривны. Высота таких цветов не превышает 34 сантиметров. Есть также товары за 6,75 и 7,14 гривны. Тогда букет будет достигать 35-37 сантиметров.

За 14,80-15,50 гривен можно купить букет нарциссов, колокольчиков или лилий. Высота колеблется от 36 до 44 сантиметров.

Есть также товары за 30-31 гривну. Здесь букет будет более пышным и будет иметь до 7 цветов.

А цены от 54 до 56,50 грн стоят на букеты, высота которых колеблется от 38 до 56 сантиметров. У них может быть до 7 бутонов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как приготовить самую вкусную паску и что нужно приобрести из продуктов для нее.