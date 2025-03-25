Вже є в магазинах. Чи захмарні наразі ціни на редиску і де вигідніше купити кілограм

Деякі магазини пропонують редиску в кінці березня по 117 гривень за кіло

Редиску вже продають на українському ринку. Місцями її можна купити й за 130 гривень, але якщо пошукати, то є більш вигідні пропозиції.

"Телеграф" вирішив дізнатись, які торгові мережі наразі продають редиску та де її можна купити за найбільш вигідною ціною. За найдорожчий овоч потрібно віддати майже 130 гривень.

Тож, найнижча вартість на цей овоч є в "АТБ", де ціна за 1 кілограм складає 117,2 гривні.

Трошки дорожчим редиска є у "Фора" — за 119,8 гривні кілограм.

Водночас за 125,90 гривень 1 кілограм цей овоч можна придбати в "Varus".

А в "Freshmart" та "Сільпо" вартість на редиску сягає 128,0 та 129,0 гривень відповідно.

Отже, найвигідніше купувати кілограм редиски в "АТБ", адже там її ціна не перевалює 117,2 гривні.

Нагадаємо, що наразі ціни на десяток яєць сягають майже 80 гривень. "Телеграф" дізнався, де можна купити найдешевші яйця і скільки вони ще будуть дорожчати.

Крім того, раніше повідомляли про те, що в Україні продають один з овочів борщового набору з теплих країн за космічними цінами.