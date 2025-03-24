Ще трошки - і 80 грн за десяток. Де купити найдешевші яйця і скільки ще ростиме ціна

Ймовірно, що скоро яйця стануть "золотими"

Ціни на яйця в Україні наразі зростають і це пояснюється сезонним здорожчанням. За вихідні популярні марки товарів змінили свою вартість і місцями вона сягає понад 78 гривень.

"Телеграф" розібрався, як виросли ціни у період минулих вихідних, а також проаналізував, які популярні торгові мережі продають найдешевші яйця або товар, на який діє акція.

За даними "Мінфін", наразі середня ціна на яйця курячі "Квочка" складає 78,30 гривень, а на "Ясенсвіт" — 72,86 гривні. Ще минулої п'ятниці цінники були такими — 75,30 та 71,90 гривень відповідно.

Якщо купувати яйця на роздріб, то можна значно зекономити. У "Varus" наявна найвигідніша пропозиція — 4,89 гривні за 1 штуку. Відповідно 44,89 гривні за 10 яєць. Але зауважте, що це яйця категорії С2, тобто вони менші за С1.

На роздріб можна купити й в "Fozzy", "ЕкоМаркет", "Фора", але там ціни на С1 стартують від 5,49 гривні.

Якщо ж шукати акційні пропозиції, то наразі такі є в "Сільпо", хоча товар там коштує 52,99 гривні. Ці яйця категорії С2 від "Це-яйце". Тут вони все одно дорожче, аніж у "Varus".

Як раніше розповів директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич в етері КИЇВ24, наразі підвищення цін на яйця пояснюється сезонним здорожчанням. Але вже після святкування Великодня 20 квітня попит знизиться, і ціни, ймовірно, також підуть вниз. А найбільше вартість має впасти через 1,5-2 місяці.

Водночас, за його словами, середньорічна прогнозована ціна одного яйця становитиме від 4,5 до 5 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли десяток яєць коштував до 20 гривень в Україні.