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Цінник за місяць піднявся на 15 грн. Де наразі можна купити яйця на роздріб та зекономити

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Яйця Новина оновлена 21 березня 2025, 12:43
Яйця. Фото "РБК-Україна"

Необов'язково покупати яйця в коробці

Ціни на яйця в Україні в деяких магазинах просто захмарні. Але високу вартість виставляють на товар, який продається в коробці. Якщо купувати на роздріб, то можна значно зекономити.

"Телеграф" проаналізував, в яких торгових мережах є яйця, що можна купити поштучно та дізнався ціну на них. Згідно з даними "Мінфін", середня ціна на десяток яєць "Квочка" наразі складає 75,30 гривень, а "Ясенсвіт" — 71,90 гривень.

Водночас місяцем раніше вони коштували 60,97 та 66,62 гривні, тобто цінник піднявся на 14,33 та 5,28 гривні відповідно.

Однак значно дешевше десяток можна купити в "Fozzy", де одне яйце коштує 5,49 гривні, та в "Varus", — 5,50 гривень.

Трошки дорожчими яйця є в "ЕкоМаркет" та "Фора". Цінники сягають 5,68 та 5,69 гривні за штуку відповідно.

За 6,29 гривні одне яйце можна придбати в "Varus".

А от ближче до 7 гривень за яйце потрібно буде віддати в "Varus", а саме 6,90 гривень

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість на яйця в Україні значно змінилась за п'ять років. Ми розібрались, скільки коштував десяток у 2025 році.

Крім того, розповіли, які українські магазини пропонують найдешевший хліб.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Яйця