Пенсію призначать, навіть якщо зарплата не сягає і 5 тис. грн: на яку виплату чекати у 2025

Пенсійний фонд може призначити пенсію, навіть якщо зарплата 4800 гривень

Пенсія в Україні вираховується на основі страхового стажу, віку виходу на пенсію, пільгових категорій населення, а також заробітної плати. Чим більша вона, тим вища і пенсія.

А яка є допустима мінімальна заробітна плата, за якої українцю призначать пенсію, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали спеціальний пенсійний калькулятор.

Українець, що вирішив виходити на пенсію в 60 років у 2025 та має 32 роки страхового стажу, повинен щомісяця отримувати 4830 гривень заробітної плати, аби йому призначили 1693 гривень пенсії.

Такі самі умови стосуються й українки, але її пенсійна виплата буде вищою — 1769 гривень.

Зауважимо, що це "гола" пенсія, без врахування пільгових категорій населення, а саме ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

А також нагадаємо, аби у 2025 році вийти на відпочинок в 60 років, українцю потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки необхідно напрацювати не менше 22 років стажу, а в 65 років — не менше 15 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія в чоловіка з понаднормовим стажем у 2025 році.