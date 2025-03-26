Цим пенсіонерам призупинять виплати. Як уникнути цього та чи можна їх поновити

Треба бути уважним і дотримуватись цього правила

Пенсії можуть забрати з різних причин, зокрема, якщо літні особи виїхали та тимчасово проживають за кордоном. Вони мають право на поновлення своїх виплат, але ця процедура буде складнішою, аніж якщо вона б робилась в Україні.

Пенсіонери, які виїжджають за кордон, продовжують ще певний час отримувати пенсію на банківські картки. Але якщо на ній немає руху коштів протягом тривалого часу, то виплата може бути призупинена для уточнення обставин, як пишуть у "На пенсії".

Літні особи мають повне право, аби поновити свої виплати. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Її можна надіслати поштою, але це правило діє для українців, які наразі за кордоном і мають статус тимчасового захисту або біженця.

До такого документа також потрібно додати наступне:

копії підтвердження отримання тимчасового захисту або статусу біженця;

копію документа про реєстрацію місця проживання за кордоном (з перекладом).

Однак зауважте, що ці документи мають бути засвідчені в консульстві України, дипломатичному представництві або нотаріально.

Записатися до консульства можна лише через електронну реєстрацію, що вимагає ідентифікації через "Дію" або банкінг. Тобто для багатьох пенсіонерів зробити це майже нереально. Водночас, вартість одного документа в консульстві складає 9 євро, офіційний переклад "коштує" 40 євро, а мінімальні витрати на всі документи можуть бути 189 євро, не включаючи пошту.

Які документи потрібно перекласти

заяву до Пенсійного фонду на двох аркушах;

документ про тимчасовий захист;

довідку, що особа є живою;

оригінал документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання в Берліні;

копію українського паспорта.

Тобто, якщо пенсіонер отримує, наприклад, 5200 гривень, що наразі дорівнює 115 євро, а мінімальні витрати на документи можуть сягнути 189 євро, то ця процедура є для нього не вигідною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов ваша пенсія у 2025 році може складати 15 тисяч гривень.