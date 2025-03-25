Пенсія понад 17 тис. грн. Хто може вийти на відпочинок у 50 з мінімальним стажем

Таку виплату отримає пільгова категорія українців

Пенсія в Україні залежить від заробітної плати, кількості стажу та віку виходу на відпочинок. Однак на неї також може вплинути місце роботи особи, адже деякі професії передбачають пільги.

Яким буде пенсійне нарахування у чоловіка, що 15 років працював шахтарем, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Уявімо, що 50-річний чоловік отримує 18 тисяч гривень заробітної плати. Крім того, він має 20 років страхового стажу, де з них 15 років складає робота шахтарем. Але українець не належить до жодної пільгової категорії населення (ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо). У такому випадку держава призначить йому 17 690 гривень пенсії.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери в Україні розраховують на надбавку у квітні. Вона виплачуватиметься тим, хто досяг певного віку. Максимальна сума — до 600 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримувати пенсію, яка сягає 15 тисяч гривень. Для цього їм потрібно відповідати певним умовам.