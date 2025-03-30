"Треба бути відбитою сволотою": збір на відновлення "Бартоломео" викликав суперечки в мережі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі нагадали, що власник ресторану входить до списку найбагатших людей України
Після обстрілу Дніпра 28 березня українці розпочали збір на відновлення готельно-ресторанного комплексу "Бартоломео", через що у багатьох користувачів мережі виникли питання до цього рішення. Ситуація заграла новими фарбами після того, як росіяни завдали удару по шпиталю в Харкові.
Зокрема на це звернула увагу волонтер та радниця міністра оборони Дана Ярова у Facebook. Вона зазначила, що власник ресторану входить до сотні найбагатших людей України.
"Я розумію, що в на підсвідомості людей, шпиталь це місце болю, це не приємні відчуття від побаченого, це понівечені люди, від яких хочеться відвести погляд. Ресторан, це клаптик світу в якому нібито не має війни. І більшість хапається, за те, що не приносить йому не приємні відчуття. Так працює підсвідомість. Але користуватись цим, це бути повністю відбитим на голову сволотою", — написала вона.
В іншому повідомленні Ярова повідомила, що відкриє збір на реконструкцію Харківського військового шпиталю. При цьому вона зазначила, що після скандалу з "Охматдитом" далеко не всі волонтери хочуть брати на себе таку відповідальність. Крім того, вона залишила реквізити у вигляді банки в monobank та номери картки 4441 1111 2395 3931
Користувачі мережі теж здивувалися поведінкою власника ресторану, хоча деякі все ж таки зазначили, що не варто робити передчасних висновків.
Як відомо, власником "Бартоломео" є Валерій Шамотій, який посідає 63 місце у списку найбагатших людей України.
Нагадаємо, ввечері суботи, 29 березня, росіяни завдали масштабного удару по Харкову. Загалом у місті нарахували шість прильотів, через що було пошкоджено житлові будинки, офісну будівлю, торговий центр та військовий госпіталь.