Більша частина життя пішла на роботу. Якою буде пенсія в чоловіка з понаднормовим стажем

У більшості випадків кількість років страхового стажу значно впливають на розмір пенсії

Страховий стаж в Україні також впливає на розмір пенсії. Якщо його замало, то і виплата буде такою. Однак на яку виплату розраховувати чоловікові, що почав працювати у 20 років та вийшов на відпочинок в 65.

Аби вирахувати, яку точну суму очікувати українцю з понаднормовим стажем у березні 2025, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор. Варто пояснити, що аби вийти на відпочинок у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років, у 63-річних повинно бути не менше 22 років, а 65-річних — не менше 15 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Тож, чоловік, що вирішив оформити виплату в 65 років, маючи 45 років страхового стажу та отримуючи зарплату в 8 тисяч гривень, розраховує у березні на пенсію в 5304 гривні. Сума такої виплати була вирахувана на основі загальних умов, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Якщо ж українець оформлював пенсію в 65, але мав 32 роки стажу, то його пенсія склала б 3646 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою тепер є середня пенсія в Україні після індексації.