Пенсию назначат, даже если зарплата не достигает и 5 тыс. грн: какой выплаты ждать в 2025

Пенсионный фонд может назначить пенсию, даже если зарплата 4800 гривен

Пенсия в Украине высчитывается на основе страхового стажа, возраста выхода на пенсию, льготных категорий населения, а также заработной платы. Чем больше она, тем выше и пенсия.

А какова допустимая минимальная заработная плата, при которой украинцу назначат пенсию, разбирался "Телеграф". Для этого мы использовали специальный пенсионный калькулятор.

Украинец, который решил выходить на пенсию в 60 лет в 2025 году и имеет 32 года страхового стажа, должен ежемесячно получать 4830 гривен заработной платы, чтобы ему назначили 1693 гривен пенсии.

Такие же условия касаются и украинки, но ее пенсионная выплата будет выше — 1769 гривен.

Заметим, что это "голая" пенсия без учета льготных категорий населения, а именно ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

А также напомним, чтобы в 2025 году выйти на отдых в 60 лет, украинцу нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года необходимо наработать не менее 22 лет стажа, а в 65 лет – не менее 15 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия у мужчины со сверхурочным стажем в 2025 году.