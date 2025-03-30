МВС України витратить мільйони на нагрудні знаки для службовців

Ініціатива спрямована на заохочення та нагородження правоохоронців

МВС України провело тендер на закупівлю нагрудних знаків із посвідченням задля відзначення співробітників за відданість та професіоналізм. У торгу взяли участь 2 компанії, тому оголошення закрите.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" оголосила тендер на закупівлю 3 000 нагрудних знаків із посвідченнями для відзначення співробітників. Загальна очікувана вартість становить 4 446 000 гривень із ПДВ.

Зокрема, планується закупити:

1 500 нагрудних знаків "За відзнаку в службі";

1500 нагрудних знаків "За відвагу в службі".

Розкриття пропозицій відбулося 28 березня. У тендері взяли участь 2 компанії, запропонувавши різні ціни.

Згідно з умовами тендеру, продукція має бути поставлена в Київ, а кінцевий строк виконання замовлення — не пізніше 27 травня 2025 року. Поставка має відбутися протягом 5 робочих днів із моменту отримання заявки. Для участі в тендері компанії повинні надати забезпечення пропозиції у вигляді гарантії на суму 133 000 гривень, яка має діяти щонайменше 120 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій. Наразі оголошення закрите.

Тендер є частиною планових закупівель, спрямованих на заохочення та нагородження співробітників МВС, які проявили особливу відданість та професіоналізм у своїй службі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що їдальня Верховної Ради закупила червону ікру та морепродукти на майже 100 тисяч гривень. Договір на постачання уклали 25 лютого 2025 року.