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МВС України витратить мільйони на нагрудні знаки для службовців

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Тендер на закупівлю МВС нагрудних знаків Новина оновлена 30 березня 2025, 15:31
Тендер на закупівлю МВС нагрудних знаків. Фото МВС України / колаж "Телеграфу"

Ініціатива спрямована на заохочення та нагородження правоохоронців

МВС України провело тендер на закупівлю нагрудних знаків із посвідченням задля відзначення співробітників за відданість та професіоналізм. У торгу взяли участь 2 компанії, тому оголошення закрите.

Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro. Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" оголосила тендер на закупівлю 3 000 нагрудних знаків із посвідченнями для відзначення співробітників. Загальна очікувана вартість становить 4 446 000 гривень із ПДВ.

Зокрема, планується закупити:

  • 1 500 нагрудних знаків "За відзнаку в службі";
  • 1500 нагрудних знаків "За відвагу в службі".

Розкриття пропозицій відбулося 28 березня. У тендері взяли участь 2 компанії, запропонувавши різні ціни.

Згідно з умовами тендеру, продукція має бути поставлена в Київ, а кінцевий строк виконання замовлення — не пізніше 27 травня 2025 року. Поставка має відбутися протягом 5 робочих днів із моменту отримання заявки. Для участі в тендері компанії повинні надати забезпечення пропозиції у вигляді гарантії на суму 133 000 гривень, яка має діяти щонайменше 120 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій. Наразі оголошення закрите.

Тендер є частиною планових закупівель, спрямованих на заохочення та нагородження співробітників МВС, які проявили особливу відданість та професіоналізм у своїй службі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що їдальня Верховної Ради закупила червону ікру та морепродукти на майже 100 тисяч гривень. Договір на постачання уклали 25 лютого 2025 року.

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