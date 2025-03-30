Task Force Dragon: що відомо про секретну групу США для допомоги Україні, і хто до неї входив (фото)

США створили оперативну групу для допомоги Україні у війні

У ході таємної співпраці США та України під час великої війни з РФ для допомоги українцям американці створили операцію під назвою Task Force Dragon. Секретний центр партнерства розміщувався у гарнізоні армії США у Вісбадені, Німеччина.

Ідея операції полягала у тому, щоб щодня американські офіцери розвідки шукали супутникові знімки та перехоплювали сигнали для виявлення російських позицій. Про це йдеться у матеріалі розслідування New York Times.

Потім оперативна група передавала українцям координати, щоб ті могли завдавати ударів по ворогові. До речі, військові турбувалися, що називати цілі "цілями" може бути надмірно провокаційним. Натомість їх називали "об’єктами інтересу".

Зазначається, що у 2022 році адміністрація Байдена погодилася передати високомобільні артилерійські системи, або HIMARS, які використовували ракети із супутниковим керуванням для завдання ударів на відстань до 80 кілометрів. Тоді оперативна група "Дракон" перевіряла та контролювала практично кожен удар HIMARS.

Удари були успішними і тим самим завдавали російським військам велику шкоду. Противник втрачав велику кількість своїх військових. А контрнаступ у 2022 році в основному був успішним.

NYT підкреслив, що представники адміністрації Джо Байдена від початку прагнули прокласти червону лінію: Америка не воює з Росією. У Білому домі навіть виробили обережну тактику, щоби допомагати Україні. Багато найбільш провокаційних кроків робилися таємно.

Пом’якшивши заборону розміщення американців на українській землі, база Вісбаден отримала дозвіл розмістити у Києві близько десятка військових радників. Щоб уникнути привернення уваги громадськості, Пентагон спочатку назвав їх "фахівцями". Через деякий час команду розширили до трьох десятків, а військовим радникам, зрештою, дозволили їздити в українські командні пункти ближче до лінії бойових дій.

Хто входив до "оперативної групи "Дракон" (Task Force Dragon)

У матеріалі йдеться про генерала-лейтенанта Михайла Забродського і командира 18-го повітряно-десантного корпусу США генерала Кріса Донах’ю. Саме вони були причетні до операції, яка допомагала українським військовим отримувати необхідні дані.

Михайло Забродський — хто це

З 2015 до 2017 року Забродський був командиром високомобільних десантних військ ЗСУ.

З 2017 по 2019 рік обіймав посаду командувача десантно-штурмових військ України.

Він також був народним депутатом Верховної Ради України IX скликання з 29 серпня 2019 року до 20 березня 2023 року.

Влітку 2014 року 95-а бригада під командуванням Забродського здійснила рейд у тил ворога. Протягом трьох тижнів, виконуючи бойові завдання, бригада Забродського пройшла 320 км. від Слов’янська до Маріуполя, потім уздовж російсько-українського кордону і через Луганськ повернулася до Слов’янська. Бригада рухалася з Краматорська та провела бої з російськими та сепаратистськими силами у Бахмуті, Дебальцевому, Саур-Могилі, Лимані (тоді Красний Луч) та у Луганську.

У Луганську 95 бригада допомогла українському батальйону, який перебував в облозі і захищав Луганський аеропорт. Рейд звільнив дві заблоковані українські бригади та повернув Луганський аеропорт. 23 липня 2014 року бригада повернулася на свій бік лінії фронту.

Забродський має багато нагород, серед них: звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. Орден Данила Галицького тощо.

Михайло Забродський

Кріс Донахью — хто це

Американський військовий діяч, генерал Армії США, командир 82-ї повітрянодесантної дивізії (2020-2022). Відомий як останній американський військовослужбовець, який залишив Афганістан під час виведення військ США із цієї країни.

Служив командиром взводу в Кореї та на базі Форт-Полк, штат Луїзіана, а потім командиром 3-го батальйону 75 полку рейнджерів на базі Форт-Беннінг, штат Джорджія. Після підвищення у званні до капітана Донахью був командиром стрілецької роти в 5-му батальйоні 87-го піхотного полку на базі Форт-Кобб у Панамі, а потім помічником начальника оперативного відділення, командиром стрілецької та штабної роти 2-го батальйону 75-го полку.

Кріс Донахью. Фото: Вікіпедія

2020 року в званні генерал-майора Донахью став командиром 82-ї повітряно-десантної дивізії, змінивши генерал-майора Джеймса Мінгуса. У 2021 році разом із підлеглими військами був відправлений до Афганістану, де взяв участь у виведенні військ США з країни.

Після захоплення Кабула терористами Донах’ю здійснював оперативне керівництво військами на місці в районі підконтрольного американцям аеропорту, що стало для нього 18 бойовою операцією.

Донахью став останнім американським військовослужбовцем, що залишив Афганістан, що поклало таким чином кінець найдовшій війні в американській історії, що почалася 2001 року і тривала 20 років.

Фотографія, що зняла Донахью в момент посадки на літак, стала символом закінчення війни. Фотографію зробив майстер-сержант Алекс Бернетт, який мав на це кілька секунд перед заходом у літак.

Кріс Донахью. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США знайшли для Трампа ідеальний план припинення війни в Україні.